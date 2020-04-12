Догхантеры прикончили миролюбивого пса, которого подкармливали бийские волонтеры

11 апреля группа бийский волонтеров «Территория добра», помогающих попавшим в беду животным, сообщила об очередном случае издевательства над собакой. Неизвестные пристрелили пса, который, как отмечают неравнодушные, никому ничего плохого не делал.

Информацию об убийстве собаки они разместили в сообществе «Инцидент Бийск». так сообщается, что пес по кличке Дик остерегался людей и близко к ним не подходил.

Волонтеры несколько раз пытались поймать животное, чтобы пристроить его в хорошую семью. Не получалось.

«И вот вчера Дик позволил себя погладить. Но судьба распорядилась так, что это был первый, и после раз когда он поддался доверию и нежностям. В этот день Дика застрелили», — говорится в сообщении волонтеров.

Они уже подали заявление в полицию по поводу убийства животного и намерены найти того, кто его пристрелил.