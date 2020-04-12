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Жизнь

Догхантеры прикончили миролюбивого пса, которого подкармливали бийские волонтеры

11 апреля группа бийский волонтеров «Территория добра», помогающих попавшим в беду животным, сообщила об очередном случае издевательства над собакой. Неизвестные пристрелили пса, который, как отмечают неравнодушные, никому ничего плохого не делал.

Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул, 27 января 2013г.
Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул, 27 января 2013г.
Настасья Коваленко

Информацию об убийстве собаки они разместили в сообществе «Инцидент Бийск». так сообщается, что пес по кличке Дик остерегался людей и близко к ним не подходил.

Волонтеры несколько раз пытались поймать животное, чтобы пристроить его в хорошую семью. Не получалось.

«И вот вчера Дик позволил себя погладить. Но судьба распорядилась так, что это был первый, и после раз когда он поддался доверию и нежностям. В этот день Дика застрелили», — говорится в сообщении волонтеров.

Они уже подали заявление в полицию по поводу убийства животного и намерены найти того, кто его пристрелил.

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