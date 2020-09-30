Доктор-депутат призвала жителей Алтайского края не расслабляться и терпеть

Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает — эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет и число случаев COVID.