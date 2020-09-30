Доктор-депутат призвала жителей Алтайского края не расслабляться и терпеть

Ирина Солнцева,
депутат АКЗС:
Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает — эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет и число случаев COVID.
Также Солнцева подчеркнула, что нельзя забывать о необходимости масок, социальной дистанции и мытье рук. Все эти доступные и понятные приемы работают в качестве превентивных мер в борьбе с коронавирусом, гриппом и большинством других инфекций и вирусов, добавила депутат.
Медработники края и система здравоохранения испытывают сейчас нагрузку большую, чем в начале эпидемии, отметила Ирина Солнцева.
«Становится больше тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме. Это испытание для всех нас, поэтому давайте наберемся терпения, вспомним простые правила: маска, чистые руки, дистанция. Нужно вернуться к этим ежедневным, проверенным и полезным привычкам», — цитирует Солнцеву пресс-служба АКЗС.