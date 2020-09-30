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Жизнь

Доктор-депутат призвала жителей Алтайского края не расслабляться и терпеть

В ухудшении ситуации с коронавирусом в Алтайском крае значительную роль играет «расслабленное поведение» жителей, считает зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Солнцева. Она призвала всех набраться терпения.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Солнцева.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Солнцева.
Анна Зайкова

Ирина Солнцева,
депутат АКЗС:

Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает — эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет и число случаев COVID.

Также Солнцева подчеркнула, что нельзя забывать о необходимости масок, социальной дистанции и мытье рук. Все эти доступные и понятные приемы работают в качестве превентивных мер в борьбе с коронавирусом, гриппом и большинством других инфекций и вирусов, добавила депутат.

Медработники края и система здравоохранения испытывают сейчас нагрузку большую, чем в начале эпидемии, отметила Ирина Солнцева.

«Становится больше тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме. Это испытание для всех нас, поэтому давайте наберемся терпения, вспомним простые правила: маска, чистые руки, дистанция. Нужно вернуться к этим ежедневным, проверенным и полезным привычкам», — цитирует Солнцеву пресс-служба АКЗС.

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