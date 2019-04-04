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Жизнь

Доктор медицинских наук обвинил Елену Малышеву в непрофессионализме

Российский врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву в непрофессионализме и пожаловался на нее директору Первого канала Константину Эрнсту.

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

Поводом для жалобы стал выпуск программы Малышевой, в котором ведущая заявила о том, что «остеопатии не существует как специальности». Таким заявлением телеведующая оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов, уверен Мохов, пишет ura.ru.

«Мы уже направили официальное письмо директору телеканала Константину Эрнсту. Сейчас ждем от него ответ», — сообщила заместитель Дмитрия Мохова по финансовым вопросам, персоналу и маркетингу Екатерина Воеводская.

Доктор медицинских наук Дмитрий Мохов более 20 лет занимается профессиональной врачебной деятельностью в учреждениях здравоохранения. Последние 15 лет он совмещает лечебную работу с научно-педагогической деятельностью.

Ранее Елена Малышева заявила, что гематоген — это просто батончик, а не лекарство, напоминает интернет-ресурс «Подмосковье сегодня».

До этого программа «Жить здорово!» шокировала российских зрителей танцем матки.

«Просто врачи передачи ее не смотрят, вот и не было других несогласных с ее маразмом», «Стыдно за 1 канал из-за этой программы не смотрю», «Официально она не везде воспринимается как медицина, так что ничего страшного, a вообще интересно узнать статистику спасенных жизней остеопатами», «Правильно она все говорит, просто некоторым лжеврачам зарабатывать мешает, вот и не понравилась. Остеопатия как специализация появилась только в 2018 г., и до этого не могло быть таких врачей, на них просто не обучали. Она об этом рассказала. Затронула чьи-то коммерческие интересы и все, гнать надо, привыкли лохотроном заниматься», — отреагировали комментаторы.

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