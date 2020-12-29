«Документалка» алтайского Союза кинематографистов взяла победу на Русском кинофестивале

Документальный фильм «Побратимы», созданный Алтайским отделением Союза кинематографистов России, выиграл в номинации «Лучший документальный фильм» на Русском кинофестивале.

Кино сняли при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером выступил Владимир Кузнецов, оператор Вера Уразова, звукорежиссер Марина Шаульская.

Картина рассказывает о фронтовой дружбе, фронтовиках, о братских отношениях русского писателя Виктора Астафьева и жителя Кытмановского района Алтайского края Петра Николаенко.

Фильм о сильном человеке, для которого работа председателем разоренного войной колхоза оказалась страшнее самой войны и об известном писателе, сохранившем фронтовую дружбу до конца своих дней, рассказали в алтайском отделении Союза кинематографистов.

Большую помощь в создании фильма оказала администрация Кытмановского района, работники библиотеки, музея и архива района, а также администрация Червовского сельсовета.

Русский кинофестиваль — это международный фестиваль произведений игрового и документального кино на русском языке, показывающих и осмысляющих события, явления, традиции русского мира, особенности русской души и русского характера. Он проходил с 4 по 8 декабря в Москве.

В конкурсной программе участвовало более 200 фильмов из разных стран.