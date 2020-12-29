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Жизнь

«Документалка» алтайского Союза кинематографистов взяла победу на Русском кинофестивале

Документальный фильм «Побратимы», созданный Алтайским отделением Союза кинематографистов России, выиграл в номинации «Лучший документальный фильм» на Русском кинофестивале.

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

Кино сняли при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером выступил Владимир Кузнецов, оператор Вера Уразова, звукорежиссер Марина Шаульская.

Картина рассказывает о фронтовой дружбе, фронтовиках, о братских отношениях русского писателя Виктора Астафьева и жителя Кытмановского района Алтайского края Петра Николаенко.

Фильм о сильном человеке, для которого работа председателем разоренного войной колхоза оказалась страшнее самой войны и об известном писателе, сохранившем фронтовую дружбу до конца своих дней, рассказали в алтайском отделении Союза кинематографистов.

Большую помощь в создании фильма оказала администрация Кытмановского района, работники библиотеки, музея и архива района, а также администрация Червовского сельсовета.

Русский кинофестиваль — это международный фестиваль произведений игрового и документального кино на русском языке, показывающих и осмысляющих события, явления, традиции русского мира, особенности русской души и русского характера. Он проходил с 4 по 8 декабря в Москве.

В конкурсной программе участвовало более 200 фильмов из разных стран.

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