Документальную драматургию о Шукшине создадут во время новой лаборатории в краевом театре драмы

Российские драматурги 30 октября соберутся в Барнауле, чтобы найти материал для новых оригинальных произведений, посвященных жизни и творчеству Василия Шукшина, сообщает Алтайский краевой театр драмы. По итогам лаборатории его репертуар получит новый спектакль.

Драматурги познакомятся с музейными экспозициями ГМИЛИКа и Сросток, а также со специалистами-филологами, которые подготовили к изданию 9-томное собрание сочинений Шукшина, куда вошли два тома писем, рабочих записей и публицистики. Авторы обозначат темы и идеи будущих работ.

В команду лаборатории вошли такие авторы, как Юлия Поспелова (Москва, спектакль по ее пьесе «Леха» сейчас входит в репертуар театра. — Прим. ред.), Светлана Баженова (Екатеринбург), Олег Маслов (Москва), Лариса Бессмертная (Москва) и Дмитрий Богославский (Минск).

Их готовые тексты прочтут и обсудят публично на сцене театра весной 2023 года. После голосования три работы-лидера поставят в виде эскизов уже на режиссерской лаборатории. Лучший из них станет репертуарным спектаклем.

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Лаборатория — часть новой площадки краевого театра драмы, связанного со всероссийским фестивалем спектаклей по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!». В отличие от фестиваля, она будет действовать постоянно. В рамках этой лаборатории участники будут изучать эпоху, жизнь и творчество Шукшина на стыке театра и науки, музейного дела, истории и краеведения.

«Цель программы — сместить акцент с литературного творчества и ввести в театральную практику документальные источники, связанные с Шукшиным, а также современные исследования шукшиноведов, — сообщает пресс-служба театра. — Программа обратится к мифам о Шукшине, окружению, фатальному замыслу киноэпопеи „Степан Разин“, сценическим адаптациям авторского кинематографа и другим темам».

Павел Руднев,

театровед , куратор лаборатории: