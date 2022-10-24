Документальную драматургию о Шукшине создадут во время новой лаборатории в краевом театре драмы

Драматурги познакомятся с музейными экспозициями ГМИЛИКа и Сросток, а также со специалистами-филологами, которые подготовили к изданию 9-томное собрание сочинений Шукшина, куда вошли два тома писем, рабочих записей и публицистики. Авторы обозначат темы и идеи будущих работ.
В команду лаборатории вошли такие авторы, как Юлия Поспелова (Москва, спектакль по ее пьесе «Леха» сейчас входит в репертуар театра. — Прим. ред.), Светлана Баженова (Екатеринбург), Олег Маслов (Москва), Лариса Бессмертная (Москва) и Дмитрий Богославский (Минск).
Их готовые тексты прочтут и обсудят публично на сцене театра весной 2023 года. После голосования три работы-лидера поставят в виде эскизов уже на режиссерской лаборатории. Лучший из них станет репертуарным спектаклем.
Лаборатория — часть новой площадки краевого театра драмы, связанного со всероссийским фестивалем спектаклей по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!». В отличие от фестиваля, она будет действовать постоянно. В рамках этой лаборатории участники будут изучать эпоху, жизнь и творчество Шукшина на стыке театра и науки, музейного дела, истории и краеведения.
«Цель программы — сместить акцент с литературного творчества и ввести в театральную практику документальные источники, связанные с Шукшиным, а также современные исследования шукшиноведов, — сообщает пресс-служба театра. — Программа обратится к мифам о Шукшине, окружению, фатальному замыслу киноэпопеи „Степан Разин“, сценическим адаптациям авторского кинематографа и другим темам».
Павел Руднев,
театровед, куратор лаборатории:
Шукшинских спектаклей в России много, но они ходят вокруг да около одних и тех же текстов. Фестиваль и лаборатория могли бы стать инкубатором новых подходов к теме. <…> Работа лаборатории, как задел на будущее, могла бы пойти в дальнейшем к изучению 1970−1980-х годов, специфического культурного климата того времени (время «оттепели» театром хорошо освоено, но дальше пока не заходили), а затем к поискам шукшинского в современной словесности, драматургии.