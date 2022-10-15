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Музыка объединяет. Барнаульский духовой оркестр сыграет праздничный концерт 3 ноября

3 ноября в ДК «Сибэнергомаш» пройдет концерт Барнаульского духового оркестра «Народы России» в честь дня Народного единства. Прозвучат композиции российских и зарубежных композиторов, а также традиционная музыка.

Духовой оркестр.
Духовой оркестр.
Открытые источники.

О музыке и людях немного рассказали в Барнаульском духовом оркестре:

«2022 год — год культурного наследия народов России. В нашей стране проживает большое количество разных национальностей. Музыка является отражением их жизни, дум и чаяний. У каждого народа есть талантливые композиторы, которые воплощают в произведениях мелодии своих народных песен и танцев. Русские композиторы также нередко обращаются в творчестве к разным национальным мелодиям».

Солисты — Надежда Гончарук и Иван Остапенко. Дирижер — Всеволод Жуков.

6+

Ранее мы рассказывали вам об открытии музыкального сезона.

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