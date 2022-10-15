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Барнаульский духовой оркестр приглашает открыть сезон ярким концертом об Алтае

21 октября в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш» пройдет концерт о Родине и природе «Процветай, наш Алтай!». Его посвятят 85-летию региона.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

Перед зрителями выступит цвет алтайской сцены — большой детский хор Барнаула, ансамбль барабанщиц «Ритм времени», лауреаты международных конкурсов Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Иван Остапенко (тенор). Дирижировать будут Сергей Белоусов и Всеволод Жуков. В концерте прозвучат душещипательные произведения о Родине алтайских и российских композиторов.

«Наш регион называют „жемчужиной и житницей Сибири“. На этой земле родились и выросли знаменитые люди: Герман Титов, Михаил Калашников, Василий Шукшин и многие другие. На смену им приходит новое талантливое поколение. Его представители соберутся в день открытия концертного сезона», — сообщают в оркестре.

Билеты можно купить в «Городских зрелищных кассах», на сайте. Оплатить можно «Пушкинской картой».

Телефон для справок: 35−80−66.

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