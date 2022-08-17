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Сольный стендап-концерт от резидента шоу Stand Up на ТНТ состоится в Барнауле

23 августа в Дворце зрелищ и спорта Барнаула состоится концерт популярного комика Нурлана Сабурова.

Нурлан Сабуров.
Нурлан Сабуров.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Серьёзное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было.

Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, и единственное, что остается зрителю, — восхититься, расслабиться и посмеяться от души. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова.

Нурлан Сабуров.
Нурлан Сабуров.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Помимо постоянного участия в проекте шоу Stand Up на ТНТ Нурлан также является ведущим одного из самых популярных юмористических шоу «Что было дальше?» на YouTube.

Узнать подробнее о концерте и купить билеты можно на сайте standupbilet.ru.

Возрастное ограничение 18+

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