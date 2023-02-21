21 февраля
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Жизнь

Документопереполох. Александру Терентьеву пришлось обратиться в краевой Минздрав, чтобы найти потерявшиеся документы на оформление инвалидности

«Я уже начинаю сомневаться, что смогу своевременно подтвердить свою группу инвалидности, поэтому вынуждена обратиться к Вам», — написала в своем обращении к депутату Государственной Думы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву жительница Барнаула. Оказывается, с ее документами на оформление 3 группы инвалидности случился настоящий переполох. По словам горожанки, для прохождения процедуры она собрала все необходимые справки и анализы, которые передала в поликлинику № 12. Однако по пути до бюро медико-социальной экспертизы что-то произошло, и документы не дошли до места назначения.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Как рассказывает заявительница, инвалидность она получила в декабре 2021 года. Зная, что ей предстоит процедура продления документов, женщина еще в сентябре прошлого года обратилась в барнаульскую поликлинику № 12. В октябре врач сообщила горожанке, что все необходимые бумаги направлены в бюро медико-социальной экспертизы № 1. В начале декабря женщина позвонила в учреждение, чтобы удостовериться, что специалисты получили документы, однако в бюро заявили, что им ничего не приходило. В поликлинике, по словам заявительницы, пообещали направить медицинские справки повторно. Однако бумаги «потерялись» по пути и во второй раз.

Изучив проблему, депутат Госдумы Александр Терентьев написал запрос главе регионального Минздрава с просьбой разобраться с ненадлежащим документооборотом. Из ответа стало известно, что документы не поступили в бюро МСЭ по техническим причинам, и 30 декабря прошлого года их отравили туда курьером.

Из телефонного разговора с заявительницей стало известно, что по заключению бюро медико-социальной экспертизы женщине присвоена 3 группа инвалидности бессрочно. Горожанка поблагодарила парламентария за оперативное решение ее вопроса.

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