Дольче или Габбана? Тест: насколько хорошо вы ориентируетесь в мире моды

3 июня в АлтГУ пройдет показ, где алтайские модельеры похвастаются всей своей творческой мощью. Но готовы ли читатели altapress.ru к такому зрелищу? Выясним это в нашем тесте. Попробуйте отличить новинки одних популярных зарубежных (и таких далеких) брендов от других.