Дольче или Габбана? Тест: насколько хорошо вы ориентируетесь в мире моды

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3 июня в АлтГУ пройдет показ, где алтайские модельеры похвастаются всей своей творческой мощью. Но готовы ли читатели altapress.ru к такому зрелищу? Выясним это в нашем тесте. Попробуйте отличить новинки одних популярных зарубежных (и таких далеких) брендов от других.
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