Долгожданная велодорожка в Барнауле моментально превратилась в парковку

Долгожданная велодорожка-автопарковка появилась на Павловском тракте.

«На днях заасфальтировали, сегодня уже — парковка», — рассказала местная жительница.

В комментариях к записи отметили, что требуются годы, если не десятилетия, чтобы изменить менталитет россиян.

Впрочем, как уверены некоторые, наплевательское отношение к другим — это проблемы в личном воспитании человека, а не в менталитете.

«Владельца первого авто знаю. Там что-то доказывать очень туго. Сложный тип. Однажды видел, как он на кассе в „Магните“ девушку-продавца чуть до истерики не довел, когда она отказалась его без маски обслуживать», — написал местный житель.

В воспитательных целях барнаульцы предложили прокалывать колеса или, как более щадящий вариант, откручивать ниппели и выбрасывать.

«Штрафы и эвакуаторы будут нелишними <…> Пару раз увезут на эвакуаторе, перестанут ставить <…> Так будет до появления соответствующих знаков <…> Кто вперед встал, того и тапки», — пишут в комментариях.

Ранее сообщали, что на Павловском тракте наконец-то появятся нормальные дорожки для велосипедистов и пешеходов.