Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае после 40-градусных морозов

Потепление после 40-градусных морозов начинается в Алтайском крае во вторник, 26 января.

Если минувшей ночью температуры воздуха в крае балансировали в диапазоне −28…−42 градуса, то в течение дня столбики термометров пойдут вверх и достигнут отметок −19…−24 градуса, а по югу края −11…−16 градусов.

«Местами небольшой снег. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ветер будет восточный, 4−9 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −22…−24 градуса.

Отметим, что в последующие сутки в крае станет еще теплее. В среду, 27 января, температура воздуха в регионе в дневное время составит −3…−8 градусов.