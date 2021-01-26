Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае после 40-градусных морозов

Потепление после 40-градусных морозов начинается в Алтайском крае во вторник, 26 января.

Барнаул зимой. Транспорт. Красноармейский.
Барнаул зимой. Транспорт. Красноармейский.
Анна Зайкова

Если минувшей ночью температуры воздуха в крае балансировали в диапазоне −28…−42 градуса, то в течение дня столбики термометров пойдут вверх и достигнут отметок −19…−24 градуса, а по югу края −11…−16 градусов.

«Местами небольшой снег. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ветер будет восточный, 4−9 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −22…−24 градуса.

Отметим, что в последующие сутки в крае станет еще теплее. В среду, 27 января, температура воздуха в регионе в дневное время составит −3…−8 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость