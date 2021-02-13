Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае после крепких сибирских морозов

Постепенное потепление начинается в субботу, 13 февраля, в Алтайском крае после крепких морозов, которые держались в регионе почти всю неделю.

Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Анна Зайкова

Если минувшей ночью в крае температура местами опускалась до отметки -35 градусов, то днем будет теплее — термометры покажут −17…−22 градуса, а по югу и до −11…−16 градусов.

В Барнауле дневные температуры составят −20…−22 градуса.

При этом в регионе будет преимущественно без осадков.

В ночь на 14 февраля в Алтайском крае столбики термометров покажут −20…−25 градусов.

Отметим, что с началом новой недели в регионе станет еще теплее, а местами по югу и вовсе могут быть достигнуты положительные температуры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость