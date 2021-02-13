Долгожданное потепление начинается в Алтайском крае после крепких сибирских морозов

Если минувшей ночью в крае температура местами опускалась до отметки -35 градусов, то днем будет теплее — термометры покажут −17…−22 градуса, а по югу и до −11…−16 градусов.
В Барнауле дневные температуры составят −20…−22 градуса.
При этом в регионе будет преимущественно без осадков.
В ночь на 14 февраля в Алтайском крае столбики термометров покажут −20…−25 градусов.
Отметим, что с началом новой недели в регионе станет еще теплее, а местами по югу и вовсе могут быть достигнуты положительные температуры.