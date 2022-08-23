23 августа
﻿
Жизнь

Долгожданное тепло. Какая погода ждет россиян в сентябре — прогноз Гидрометцентра

Погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Рассказываем, какая погода будет в первом осеннем месяце и к чему готовиться жителям Алтайского края.

Погода, тепло, природа.
Погода, тепло, природа.
СС0
1 Какая погода будет в сентябре в России?

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила rg.ru, что жара уйдет вместе с летом, и погода в сентябре будет среднестатистической. При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до 0 градусов. А днем воздух может прогреваться максимум до +10 градусов.

2 Курорты остывают

Похолодание ожидается на курортах России. В Краснодарском крае и в Крыму «традиционные» температуры (днем + 27, ночью +17) станут ниже на несколько градусов.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0
3 Куда уйдут все дожди?

Дожди нахлынут на центр и северо-запад России.

Обильные осадки возможны в Архангельской области, Коми и на Урале. В Поволжье и на курортах тоже не обойдется без дождей.

4 Потепление в Алтайском крае

Теплее станет в Сибири. Днем ожидается +17…+23 градусов.

Потепление грядет в Приморье, на юге Хабаровского, а также на юге Урала.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/
5 Прогноз погоды на сентябрь в Барнауле

По прогнозам Яндекс.Погода, первые дни сентября в Барнауле будут самыми теплыми: + 17…+20 градусов. К концу сентября температура снизится на 4−7 градусов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость