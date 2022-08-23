Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила rg.ru, что жара уйдет вместе с летом, и погода в сентябре будет среднестатистической. При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до 0 градусов. А днем воздух может прогреваться максимум до +10 градусов.
Похолодание ожидается на курортах России. В Краснодарском крае и в Крыму «традиционные» температуры (днем + 27, ночью +17) станут ниже на несколько градусов.
Дожди нахлынут на центр и северо-запад России.
Обильные осадки возможны в Архангельской области, Коми и на Урале. В Поволжье и на курортах тоже не обойдется без дождей.
Теплее станет в Сибири. Днем ожидается +17…+23 градусов.
Потепление грядет в Приморье, на юге Хабаровского, а также на юге Урала.
По прогнозам Яндекс.Погода, первые дни сентября в Барнауле будут самыми теплыми: + 17…+20 градусов. К концу сентября температура снизится на 4−7 градусов.