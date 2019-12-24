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Как получить свой дом мечты

Студия интерьера "Идея Дом"
Студия интерьера "Идея Дом"
Фото: Дмитрий Лямзин

Студия интерьера «Идея Дом» :

  • это 30 лет опыта по созданию красоты и уюта в домах и квартирах, а также комфортного, многофункционального рабочего пространства;
  • осуществление сложнейших творческих замыслов;
  • создание атмосферных жилых пространств с элементами разных стилей;
  • креатив и смелые дизайнерские решения;
  • индивидуальный подход!
Студия интерьера «Идея Дом»

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 111.

тел. (963)524−62−27 (Парамонова Надежда),

тел. (913)214−19−70 (Парамонова Екатерина).

Инстаграм @ideadesigndom.

С Новым годом! Пусть 2020 год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.

С уважением, основатели студии «Идея Дом», дизайнеры Надежда и Екатерина Парамоновы.

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