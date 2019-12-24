Как получить свой дом мечты

Студия интерьера «Идея Дом» :
- это 30 лет опыта по созданию красоты и уюта в домах и квартирах, а также комфортного, многофункционального рабочего пространства;
- осуществление сложнейших творческих замыслов;
- создание атмосферных жилых пространств с элементами разных стилей;
- креатив и смелые дизайнерские решения;
- индивидуальный подход!
Студия интерьера «Идея Дом»
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 111.
тел. (963)524−62−27 (Парамонова Надежда),
тел. (913)214−19−70 (Парамонова Екатерина).
Инстаграм @ideadesigndom.
С Новым годом! Пусть 2020 год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.
С уважением, основатели студии «Идея Дом», дизайнеры Надежда и Екатерина Парамоновы.