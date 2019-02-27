Десятки домов четырех алтайских сел могут остаться без центрального отопления

В Смоленском районе Алтайского края жители четырех сел уже следующей зимой рискуют остаться без центрального отопления и будут вынуждены ставить дома печки, сообщили « Вести Алтай ». Местным коммунальщикам невыгодно содержать тепловые сети.

Жители села Линёво Смоленского района получили уведомления, что с 1 октября местная котельная прекратит их обслуживать. У исправных плательщиков счетов письмо вызвало сначала недоумение, потом возмущение.

Галина Хорохордина,

жительница Линёво:

А уголь как мы должны таскать? Уголь мы никак не можем. Он старый, а я вот обезножила. Еще неизвестно, буду я ходить, не буду.

В селе от центрального отопления планируют отрезать 65 квартир. Еще по 10−20 — в поселках Ануйское, Кировское, Усть-Катунь. Районные коммунальщики решение объясняют просто — содержать сети невыгодно. Поэтому каждый год теплоснабжающая организация банкротится, создается новая, чтобы обнулить долги. По расчетам, для безубыточной работы действующий тариф 1836 рублей за гигакалорию нужно увеличить на 1000 рублей.

По словам директора КМП «Баланс» Олега Попова, документы на повышение тарифа уже направлены в региональное управление по тарифам, а депутаты района отказались включать этот вопрос в повестку сессии.

Хотя некоторые жители, особенно пенсионеры, которые с трудом передвигаются по квартире, готовы платить больше, только бы не ставить печку. Тем более, что и ее установка обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Под отключение также попадут социальные объекты: школа, детский сад, ФАП, дом культуры, банк и почта. В школе, правда, есть своя котельная, к ней смогут присоединить детский сад, хотя это большие затраты. А вот как содержать остальные учреждения, пока не понятно.

Осенью в районе останется всего четыре крупных котельных. Закрыть их не позволяет закон — обслуживают многоэтажные дома.

Для жителей Линёво уведомления стали неприятным сюрпризом. Ведь зима проходила хорошо. В квартирах тепло, всего один порыв за отопительный сезон. Оборудование в котельной в нормальном состоянии. В селе создана инициативная группа. Ее представители будут отстаивать интересы жителей. Первое письмо написали губернатору. Правда, пока не отправили. Все еще не могут поверить в то, что угроза вернуться к печкам на самом деле реальная.