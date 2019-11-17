23 дома и три детсада останутся без тепла в Барнауле из-за ремонта на сетях

Ремонт трубопровода на проспекте Ленина в Барнауле обернется приостановкой подачи тепла в домах, детских садах и административных зданиях.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, оперативный ремонт магистрального трубопровода на проспекте Ленина, 195 потребует временно отключения теплоснабжения в 35 зданиях.

Ремонт теплотрассы было решено провести в понедельник, 18 ноября, поскольку в этот день установится температура наружного воздуха около 0 градусов.

«Подача тепла будет приостановлена в 09:00. Вернётся ресурс не позднее 20:00.В этот день отопление и горячая вода временно будут отключены в 23 жилых домах, где проживают порядка 800 жителей, а также 3 детских садах (42, 45, 105) и 9 административных зданиях», — говорится в сообщении.

Энергетики приносят свои извинения за неудобства.