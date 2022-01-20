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Жизнь

Домашних питомцев внесут в закон об обязательной маркировке животных

Домашних питомцев внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Снег. Зима. Кошка.
Снег. Зима. Кошка.
unsplash.com

Законопроект внесли в Госдуму еще в ноябре 2021 года, но в нынешней редакции он касается только сельхозживотных.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал Бурматов.

Учет животных должен быть бесплатным, идентификация — вариативной. Владелец должен сам выбирать способ маркировки питомца: бирка, клеймо или чип.

Поправки, добавил Владимир Бурматов, будут внесены ко второму чтению.

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