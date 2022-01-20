Домашних питомцев внесут в закон об обязательной маркировке животных

Законопроект внесли в Госдуму еще в ноябре 2021 года, но в нынешней редакции он касается только сельхозживотных.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал Бурматов.