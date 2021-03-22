Домашний кот спас умирающую голодной смертью девочку в Москве

Огромный кот предотвратил страшную трагедию, которая могла случится в одном из районов российской столицы. Маленький ребенок оказался заперт в квартире с погибшей матерью. Домашнее животное продолжало мяукать до тех пор, пока дверь не взломали. О чудесном спасении рассказали журналисты «Московского комсомольца».

Изданию стало известно, что девочка, оказавшаяся жертвой страшных обстоятельств, родилась в январе прошлого года.

Ее 38-летняя мать накануне трагедии сообщила родственникам, что собирается отправится на дачу. После этого никто так и не смог дозвониться до женщины, но подумали, что все дело в плохой связи.

В субботу бабушка ребенка попросила родных проведать дочь в Подмосковье, а сама отправилась к ней домой. Стоя у закрытой двери, она услышала громкое мяуканье домашнего кота.

Кот с книжкой СС0

Заподозрив неладное, женщина вызвала слесаря, чтобы вскрыть дверь. Специалист же сразу обратил внимание на специфический запах и посоветовал вызвать врачей.

Когда удалось попасть внутрь, выяснилось, что 38-летняя женщина мертва уже четыре дня. Ее дочь была в крайне истощенном состоянии. Кроху доставили в реанимацию детской больницы.

Издание отмечает, что по словам соседей погибшей, ее периодически видели в нетрезвом состоянии. Несколько лет назад отец ее старшего сына выпал из окна этой же квартиры, но, к счастью, остался жив.

Женщина раньше подрабатывала переводами, но последнее время практически ничем не занималась. Двоих ее старших детей воспитывали папы — все дети от разных отцов.

Младшую дочку возьмут на воспитание бабушка и дедушка. Родные крохи хотят приютить и кота, который спас жизнь ребенку.

Причину смерти матери девочки предстоит выяснить судмедэкспертам — возможно, речь идет об отравлении или сердечном приступе.