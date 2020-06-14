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Жизнь

Домашний снимок сибирячки попал в итальянский Vogue

Итальянский журнал Vogue опубликовал на своём сайте снимок новосибирского фотографа Юлии Барсуковой. На снимке её 15-летняя дочь, пишет НГС.

Фотограф, турист
Фотограф, турист
СС0

Юлия рассказала, что в течение двух месяцев высылала в итальянскую редакцию глянцевого журнала свои работы, прошел только один из них.

Идею отправить снимок в журнал Юлии подала её коллега. Она показала ей, как зарегистрироваться на платформе PhotoVogue, которая принадлежит итальянскому журналу Vogue.

Любой автор может загрузить свои фотографии. Редакция Vogue их либо отклоняет, либо одобряет и публикует на своём сайте.

«Чаще всего отклоняют, конечно. Поэтому когда снимок публикуют — это достижение. Сейчас они урезали возможность подачи фотографий в виду того, что увеличилось количество пользователей. Сейчас простой пользователь может загружать только две фотографии один раз в неделю. И не факт, что их примут», — рассказала коллега Барсуковой журналистам.

Фотосъемку женщины провели дома, а эстетичные блики на лице модели получили благодаря мягкому свету из окна.

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