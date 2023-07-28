28 июля
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Жизнь

Домик Чебурашки. Огромная гора мандаринов оказалась под российским городом

Гору мандаринов выкинули под городом Серпухов в Московской области. Местные жители шутят, что здесь вот-вот должен поселиться Чебурашка. Об этом сообщает городской паблик "ЧП-Серпухов".

Мандариновая свалка
Мандариновая свалка
ЧП-Серпухов

По словам очевидцев, оранжевую свалку образовали в деревне Съяново-2. Предположительно, от испорченных мандаринов избавилась одна из торговых точек. Жители считают, что владелец так сэкономил на вывозе отходов.

Местные жители рассказывают, что фрукты выкинули рядом с мусорным полигоном. Люди возмущены такой безответственностью и требуют утилизации мандаринов.

Многие поделились своим мнением в комментариях:

"Значит где-то рядом обитает Чебурашка".

"Норм, потом будет Мандариновая роща".

"Что за народ такой, лучше в помойку выкинуть, трактором раскатать, но ни в коем случае не отдать людям".

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