Домик Чебурашки. Огромная гора мандаринов оказалась под российским городом

По словам очевидцев, оранжевую свалку образовали в деревне Съяново-2. Предположительно, от испорченных мандаринов избавилась одна из торговых точек. Жители считают, что владелец так сэкономил на вывозе отходов.
Местные жители рассказывают, что фрукты выкинули рядом с мусорным полигоном. Люди возмущены такой безответственностью и требуют утилизации мандаринов.
Многие поделились своим мнением в комментариях:
"Значит где-то рядом обитает Чебурашка".
"Норм, потом будет Мандариновая роща".
"Что за народ такой, лучше в помойку выкинуть, трактором раскатать, но ни в коем случае не отдать людям".