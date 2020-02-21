Домохозяйка из Сибири разделась ради обложки журнала MAXIM

Ранее журнал MAXIM объявил о начале конкурса Miss MAXIM 2020. Победительница появится на обложке сентябрьского номера. Женщинам нужно опубликовать фотографии с хештегом #missmaxim2020russia.

Будет сформирован список кандидатов. Окончательный выбор сделают читатели.

Отмечается, что Юлия не впервые участвует в конкурсе — в прошлом году она успешно выдержала отборочный тур, но дальше не прошла.

Женщина воспитывает двоих дочерей, она домохозяйка и активный блогер в соцсетях. У Юлии есть канал в Instagram с более чем 9 тысячами подписчиков.