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Жизнь

Домохозяйка из Сибири разделась ради обложки журнала MAXIM

33-летняя жительница Омска Юлия Турьянская решила побороться за право появиться на обложке мужского журнала MAXIM, сообщает Om1.ru.

Жительница Омска Юлия Турьянская.
Жительница Омска Юлия Турьянская.
om1.ru. instagram.com/love_sweets_julia.

Ранее журнал MAXIM объявил о начале конкурса Miss MAXIM 2020. Победительница появится на обложке сентябрьского номера. Женщинам нужно опубликовать фотографии с хештегом #missmaxim2020russia.

Будет сформирован список кандидатов. Окончательный выбор сделают читатели.

Отмечается, что Юлия не впервые участвует в конкурсе — в прошлом году она успешно выдержала отборочный тур, но дальше не прошла.

Женщина воспитывает двоих дочерей, она домохозяйка и активный блогер в соцсетях. У Юлии есть канал в Instagram с более чем 9 тысячами подписчиков.

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