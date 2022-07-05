36 домов в Барнауле останутся без горячей воды 6 июля

Жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула предупредили об отключении горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании в своем телеграм-канале .

Как уточнили в СГК, в среду, 6 июля 2022 года, без горячей воды останутся одна школа, 36 домов и 6 административных зданий, расположенных на улицах Брестская, Матросова, Советская, Союза Ресублик, а также проспектов Ленина и Комсомольский.

Отключение продлится с 10 до 22 часов.

«За это время наши сотрудники установят глушки на ремонтном участке и вмонтируют линию временного трубопровода. По ней жители смогут получать горячую воду во время ремонта теплосети», — уточнили в СГК.

Ранее сообщалось, что у части барнаульцев и жителей пригорода временно приостановили подачу газа с 5 по 9 июля.

Без газа остались некоторые жители на Горе, в Старом городе, на ВРЗ и Булыгино. Также на станции Ползуново, в поселках Лебяжье, Южный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Цветы Алтая.