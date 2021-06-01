Дополнительные пригородные рейсы запустили в Алтайском крае

«Алтай-Пригород» назначила шесть новых поездов в связи с ростом пассажиропотока на популярных дачных направлениях.
По средам, пятницам, субботам и воскресеньям дополнительно будут курсировать:
- № 6388 сообщением Барнаул — Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17),
- № 6387 сообщением Баюново — Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).
По выходным и праздничным дням:
- № 6113 сообщением Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53),
- № 6114 сообщением Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).
Кроме того, ежедневно будет курсировать электропоезд № 6022 Барнаул — Озерки (отправление 19:58, прибытие 21:21), а также № 6021 Озерки — Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.