1 июня 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Дополнительные пригородные рейсы запустили в Алтайском крае

С 1 июня в Алтайском крае назначили дополнительные пригородные поезда, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В электричке.
В электричке.
altapress.ru

«Алтай-Пригород» назначила шесть новых поездов в связи с ростом пассажиропотока на популярных дачных направлениях.

По средам, пятницам, субботам и воскресеньям дополнительно будут курсировать:

  • № 6388 сообщением Барнаул — Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17),
  • № 6387 сообщением Баюново — Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

По выходным и праздничным дням:

  • № 6113 сообщением Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53),
  • № 6114 сообщением Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).

Кроме того, ежедневно будет курсировать электропоезд № 6022 Барнаул — Озерки (отправление 19:58, прибытие 21:21), а также № 6021 Озерки — Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость