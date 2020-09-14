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Жизнь

«Доползем ли до рассвета». Астрологический прогноз на 14−20 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября. Кому — плакать, кому — считать деньги, а кому — усмирять буйный нрав, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Гороскоп.
Гороскоп.
pixabay.com

Овен

Овны прокатятся на американских эмоциональных горках. Не кричите, выдержите все стойко. Да, напряжение будет недетским, но постарайтесь быть терпеливыми и милосердными — так избежите проблем.

Телец

Ближайшие дни у Тельцов более благоприятные, чем у любого знака зодиака. На этой неделе ищите себя во всем новом. Выйдите из зоны комфорта и откройтесь спонтанности. Положитесь на свою интуицию — она вас не подведет.

Близнецы

Близнецов на этой неделе, возможно, ждет путанность и сумятица. Попридержите эмоциональные порывы и воздержитесь от необдуманных действий. Вам потребуются трезвый ум и холодный рассудок. Ведь что-то должно держать вас в реальности.

Астрология.
Астрология.
unsplash.com

Рак

Неделя для Раков будет эмоциональной. Сильнее, чем обычно, будет реакция на внешние раздражители. Держите язык за зубами, иначе придется пожалеть о сказанном.

Лев

Львы отличатся категоричностью и прямолинейностью настолько, что это выйдет за все допустимые рамки. Будьте осмотрительнее. Даже если вы уверены в своей правоте, постарайтесь проявить максимальную снисходительность. Не забывайте, что вы — царь зверей, держитесь с достоинством.

Дева

Обычно аккуратные и упорядоченные Девы дойдут в своей педантичности и придирках до абсурда. Не теряйте голову, если что-то пойдет не по плану. Когда все наладится, вы поймете, что зря беспокоились.

Магический ритуал, экстрасенс.
Магический ритуал, экстрасенс.
CC0

Весы

Простой и понятный мир, в котором все на своих местах и подчинено здравому смыслу, покачнется. Весам придется быть гибкими. Если адаптируетесь к новым обстоятельствам — порадуетесь новой гармонии.

Скорпион

Это неделя озарений и гениальных идей. Записывайте каждую, и они помогут в будущем. Главное — не загоняйте себя в рамки страхами и подозрениями.

Стрелец

Вспыльчивость и стремление к справедливости Стрельцов могут использовать. Не позволяйте этого делать, избавьтесь от категоричности и однозначности. Мир не только черно-белый.

Астрология.
Астрология.
pixabay.com.

Козерог

Жестким и категоричным Козерогам будет непросто. Позвольте себе эмоциональные слабости, будьте живыми и естественными. Это сделает вас еще сильнее и добавит авторитета.

Водолей

Стрелка на эмоциометре будет зашкаливать. Вам будет сложно понять, что происходит, поэтому постарайтесь просто принять мир, таким, какой он есть. Займитесь йогой и медитациями.

Рыбы

Рыбы будут чувствительными и эмпатичными. За это вам воздастся, но старайтесь не переборщить с сочувствием к окружающим, иначе перенесете их проблемы на себя. А так и захандрить недолго — не превращайтесь в рыбий жир.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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