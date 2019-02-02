Кровавая операция, которая поразила мир: как разгромили немецкие войска в Сталинградской битве

Крупнейшая битва за историю Великой отечественной войны и в мировой истории закончилась триумфом советских войск. Это случилось 2 февраля 1943 года, после двухсот дней ожесточенной и масштабной борьбы. О том, почему Сталинградская битва вошла в мировую историю — в материале altapress.ru.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Она делится на два периода: оборонительный (17 июля-18 ноября 1942 года), целью которого была оборона Сталинграда, и наступательный (19 ноября 1942 года - 2 февраля 1943 года), который завершился разгромом группировки немецко-фашистских войск, и ознаменовал перелом во всей Великой отечественной войне.

Битва не была сосредоточена только у стен Сталинграда. Она развернулась на огромной территории — более 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта до 850 километров. В боях приняли участие более 2 миллионов человек. По размаху и драматичности, Сталинградская битва превзошла все предшествующие мировые сражения.

Путь к победе через нефть

Фашисты планировали летом 1942 года разгромить советские войска на юге, захватить нефтяные районы Кавказа, урожайные Дон и Кубань, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Армия немцев и союзников сосредоточила силы на одном направлении — для главного удара.

Путь к нефтепромыслам лежал через Сталинград. Военная стратегия группы немецкой армии «Юг» и ее мощь весной 1942 года вывели из строя войска юго-западного и южного советских фронтов. В плен попали 240 тысяч человек. Дорога к нефти была открыта.

Сталинградская битва , 1942 год Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Немцы рассчитывали взять Сталинград достаточно быстро. Командование противников разделило расстояние до города на ежедневный темп немецкого наступления и планировало добиться цели менее чем за месяц. Но планы пошли под откос: сопротивление даже ослабленных советских войск заставило нацистское командование изменить первоначальные замыслы. Но враг всё равно вскоре заблокировал Сталинград.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

80 суток

Первым днём сталинградской битвы называют 17 июля 1942 года. Тогда, на рубеже реки Чир, передовые советские отряды вступили в бой с немецкими частями. Население Сталинграда мобилизовали для строительства полевых укреплений. Параллельно с этим формировали отряды народного ополчения.

23 июля началось немецкое наступление, только к 14 сентября немцы захватили руины центральной части города. Как и планировалось, немцы отрезали путь по железной дороге. «С внешним миром» Сталинград связывала только переправа через реку. При этом город каждый день бомбили в течении 3 месяцев — непрерывно. Бои шли за завод «Красный октябрь», тракторный и артиллерийский заводы и другие стратегически важные объекты.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Мамаев курган стал одной из важных точек в сражениях за город. Его захват был скорее вопросом выживания. Это самая высокая точка города, с которой весь Сталинград виден как на ладони.

80 суток боя шли день и ночь. Бились в Сталинграде буквально за каждый клочок земли, за каждую постройку. Здания переходили из рук в руки по несколько раз: например вокзал русские и немцы по очереди завоевывали 13 раз.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Несколько наступательных операций и успешное «Кольцо»

В рамках наступления советские войска провели ряд фронтовых операций: ноябрьская наступательная операция по окружению сталинградской группировки противника («Уран»), Котельниковская, Среднедонская («Малый Сатурн») операции, а также операция по ликвидации окруженных вражеских войск в Сталинграде («Кольцо»).

И так, к началу ноября немцы почти полностью контролировали город. Казалось, что русских может спасти только чудо, но им помогла неожиданная тактика. Главнокомандующие советской армии разработали план под кодовым названием «Кольцо», который по размаху превосходил все предыдущие.

По плану советским войскам предстояло последовательно уничтожить противника: сначала ударить по немцам с запада, затем — с южного, а после рассечь оставшиеся силы и разгромить по частям. Операция началась 10 января 1943 года.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

В ход пошли механизированные корпуса Красной Армии. 26 января немцев удалось окружить. В ходе последней операции советских войск противник потерял аэродром, через который окруженные держали связь с внешним миром. До 31 января продолжались бои с рассеченными группировками немцев в городе.

Белый флаг

2 февраля окруженная армия противника была окончательно сломлена. Битву немцы проиграли. А выигранный город стал поворотным пунктом для тактики армии Союза и переломным моментом в истории Великой отечественной войны — у противника перехватили стратегическую инициативу. С этого момента Советские войска шли только на запад.

Общие потери

В ходе кровопролитных боевых действий советские войска окружили и уничтожили главные силы противников на южном крыле фронта. Противник потерял 32 дивизии и 3 бригады были полностью уничтожены, а 16 дивизий были существенно ослаблены. Только в ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года в плен взяли 91 тыс. противников, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала.

По количеству суммарных безвозвратных потерь (включая умерших от ран и пропавших без вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества.

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны объявили национальный траур. Потери советской армии составили около 1,1 млн человек, из которых около 480 тыс. безвозвратные. В точной цифре потерь историки спорят до сих пор.

Влияние и оценки

Победа под Сталинградом стала решающим вкладом в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты военного искусства Вооружённых сил СССР.



В мире высоко оценили Сталинградскую битву. Президент США Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Премьер-министр Великобритании Черчилль назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа:.



Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на жизнь оккупированных народов, вселила надежду на освобождение и мир.

P.S.: «НИ ШАГУ НАЗАД»

Именно во время и из-за Сталинградской битвы в СССР выпустили знаменитый и тяжелый по атмосфере приказ № 227: