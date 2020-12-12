Дорога в большое будущее. Как прошел финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей

В региональном центре « Мой бизнес » прошел долгожданный финал проекта #Фабрикабизнесидей. Напомним, что 12 участников претнедовали на 3 призовых места и 210 тыс. Рублей призового фонда. О том, как закончился двухмесячный конкурс, что алтайские предприниматели и чиновники думают о проектах, и чем займутся молодые предприниматели после победы — в репортаже altapress.ru.

Правила игры

К финальному туру наставники должны были отобрать всего 12 проектов. Каждый из менторов выдвигал лучшие кандидатуры из своей группы, а затем коллегиальным решением из них отбиралась дюжина.

Задача финалистов была, на первый взгляд, простой — представить свой проект за полторы минуты. Многие уложились по времени, но некоторых всё равно пришлось прерывать.

Ряд конкурсантов пытались удивить жюри, справедливо полагая, что хорошее и яркое выступление может дать дополнительный шанс. Так, Даниил Рубцов с проектом создания роллер-школы буквально выехал на сцену на роликах.

Другая участница, Софья Гехт, раздавала жюри подарочные боксы. После выступления девушки, Дмитрий Иванов, основатель «Грильницы», купил парочку — для жены и дочери.

Дополнительные призы

Пока члены жюри удалились для определения победителя, организаторы конкурса разыгрывали призы. Причем среди участников розыгрыша были не только финалисты — выигрыш распределялся между всеми 64 конкурсантами.

Молодые предприниматели могли получить деловые книги, сертификат в салон красоты, умную колонку, смартфон и т.д. Некоторым удавалось выиграть дважды, а кто-то отдал свой приз тому, кто в нем больше нуждается.

Так, конкурсант Сергей Овечкин, проявил щедрость и подарил сертификат на месяц обучения в языковой школе первому желающему.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Напутственное слово

Обсуждение проектов серьезно затянулось. Конкурсанты очень волновались и не могли дождаться, когда же будет объявлен победитель. Организаторы объяснили, почему пришлось так долго ждать — в жюри жарко спорили, кому отдать победу, буквально бились за каждого из участников, поскольку многие из финальных проектов оказались весьма перспективными.

Первое слово предоставили руководителю компании «Рикон» Олегу Махнакову. Предприниматель сравнил бизнес со спортом — и там, и там стартует все, а в лидерах оказываются лишь единицы. Бизнесмен поддержал конкурсантов, отметив, что каждый из присутствующих представил серьезный проект, который вполне осуществим.

Олег Махнаков,

руководитель компании «Рикон»:

— Если вы не в лидерах, это не значит, что ваши проекты плохие. Все проекты отличные, но кто-то был подготовлен чуть больше и лучше. Поздравляю всех, вы — молодцы. Желаю успехов вашим проектам.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства рыночной инфраструктур и по совместительству председатель жюри Александр Евстигнеев признался, что, читая проекты «на бумаге» не был ими впечатлен, но после презентаций поменял свое мнение.

Александр Евстигнеев,

начальник краевого управления по развитию предпринимательства:

— Предприниматель — личность, готовая рисковать и добиваться поставленной цели. Он тот, кто созидает и ежедневно оказывает услуги, производит какие-то товары и продукты. Надеюсь, что вы, ка кнастоящие предприниматели, добьетесь своей мечты, реализуете своей проект.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Искать детали больше не придется

Бронзу взяли Сергей Овечкин и Владислав Герцен. Кроме похвалы и почета, они получили чек на 30 тыс. руб.

Проект парней — «Производство кузовных элементов автомобиля с использованием композитов». Цель бизнеса — занять нишу аналогов оригинальных автомобильных запчастей (бампер, капот и прочие кузовные элементы). Молодые предприниматели будут изготавливать детали с использованием композитов. Такой материал гарантирует повышенную прочность автозапчастей, а также позволяет изготовить их в нужном цвете без предварительной покраски.

Дмитрий Иванов сообщил, что готов помочь призерам — бизнесмен попробует «скоординировать» их с людьми, которые занимаются кузовными работами.

Сергей Овечкин отмечает, что хороший результат для него был весьма неожиданным. И предположил, что в его бизнес-идею поверили лишь потому, что она наиболее жизнеспособна — в регионе очень много старых автомобилей, для которых весьма проблематично приобрести необходимые запчасти.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Сергей Овечкин,

призер:

— Реализация проекта предоставит людям выбор, они смогут осуществить замену деталей, повысив безопасность автомобиля и преобразив его внешний вид.

Серебряная IT-пасека

Второе место заняла Маргарита Прохорова, ей вручили чек на 60 тыс. рублей. Девушка будет заниматься розничной продажей меда по интернету — создаст собственный маркетплейс, на котором смогут продавать мед все пасечники. Маргарита уже запустила свой бизнес.

Маргарита Прохорова,

призер:

— Мои родители занимаются пасекой более 15 лет, я знаю, что такое пчеловодство и разбираюсь в IT-технологиях. Моя задача применить к традиционному медовому бизнесу IT, продвигать его в интернете. Сейчас вся жизнь проходит в онлайне, бизнес нужно адаптировать к современным реалиям.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

На первом этапе Маргарита разработает собственный бренд меда — её продукт уже прошел сертификацию. На втором — запустит площадку, где будут представлены алтайские пасеки и магазины меда. Конкурсантка отмечает, что площадка будет своего рода круглосуточной «ярмаркой меда» в онлайн-формате. На ресурсе можно почитать о пасеке или посмотреть видеоролики, изучить отзывы и выбрать продукт.

Маргарита Прохорова,

призер:

— Для меня очень важно, чтобы товар шел напрямую от производителя, ведь сегодня пчеловодство переживает кризис из-за опасных пестицидов и многочисленных перекупщиков. Нередки случаи фальсификации меда, из-за чего падает спрос. Покупатели уже не верят в натуральный мед. А я займусь тем, что верну репутацию этому продукту.

Маргарита не ожидала, что сможет стать призером, и была в восторге. Конкурсантка выделила две причины, благодаря которым смогла добиться успеха. Первая — хорошее выступление, за что Маргарита благодарна своему ментору Станиславу Яковенко.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Маргарита Прохорова,

призер:

— Ментор говорил мне:" Не цепляет, переделывай. Я начитывала, надиктовывала, и так несколько раз. Очень благодарна своему наставнику, моя победа — во многом его заслуга.

Во-вторых, члены жюри поверили конкурсантке и поддержали ее цель. Девушка считает, что эти люди прекрасно понимают — пасечникам и пчеловодам сейчас приходится нелегко, они зачастую вынуждены продавать продукт через посредников, которые существенно демпингуют. Благодаря проекту Маргариты, пчеловоды смогут размещать свой товар на онлайн-площадке и продавать его непосредственно потребителю.

Покатили в роллер-школу

Пальма первенства досталась Даниилу Рубцову. В момент вручения чека на 120 тыс. рублей конфетти-пушка дала залп.

Даниил Рубцов,

победитель:

— Чувствую огромную радость. Я смог, дошёл до финала, стал победителем. Коленки дрожали. В принципе я ожидал, что смогу победить. Мой проект крутой, он приносит пользу людям.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Проект Даниила — «Роллер-школа». Молодой предприниматель планирует создать роллердром, где каждый сможет прокатиться на роликах, велосипеде, беговеле, скейтборде и т.д.

Клиент может кататься самостоятельно, он сам выбирает необходимое ему снаряжение — ездить можно как на ровных поверхностях, так и на трамплинах или рампах. А еще он может брать уроки у инструкторов — занятия будут проводиться даже для маленьких детей.

Даниил считает, что на конкурсе он смог вырастить в себе настоящего лидера, которому удастся воплотить идею в жизнь, а не только рассказать о ней. Тем более, что он предлагает уникальный проект — в Барнауле нет ни одной роллер-школы. Особенно важно, по мнению предпринимателя, что в роллер-школе родители смогут провести свободное время с детьми, в городе таких мест практически не осталось.

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Даниил Рубцов,

победитель:

— Менторы сказали, что проект имеет развитие, что он нужен городу, и что все у нас получится. Я воодушевился и подумал, что делаю все правильно. Средства планирую потратить на развитие зала, который сейчас у меня в аренде и на развитие школы.

Жюри поддержало победителя

Антон Слободчиков, руководитель регионального центра «Мой бизнес» подчеркнул, что члены жюри задавали себе два вопроса при определении победителя.

Во-первых — хватит ли «призовых» для реализации проекта? Роллер-школу, считает эксперт, за 120 тыс. рублей можно серьезно развить, другие же проекты потребовали бы многомиллионных инвестиций.

Во-вторых, учитывался опыт участника — «прожил он свою идею или нет», заключает Слободчиков. Кроме того, заметил эксперт, члены жюри задавали себе вопрос: «В какой из проектов они могли бы инвестировать деньги?».

Финал краевого проекта #Фабрикабизнесидей. Ирина Пергаева

Антон Слободчиков,

руководитель регионального центра «Мой бизнес»:

— И у всех мнения сошлись, что роллер-школа эти инвестиции вернет, несмотря на то, что она не такая инновационная, не связана с IT-технологиями. Это проект который, что называется, «на земле». В этом его большой плюс. Кроме того, проект развивает барнаульскую инфраструктуру и продвигается позитивным и активным человеком.

Дмитрий Иванов отметил, что бизнес-проект Даниила прозрачный — «на данном этапе понятно, куда деньги будут распределены». Более того, очень важно, считает бизнесмен, что победитель будет развивать спорт в Барнауле.

Чему научил проект

Сергей Овечкин,

призер:

— Проект научил нас правильно изучать свою целевую аудиторию. А еще структурировать речь, пытаться изложить идею максимально просто, чтобы заинтересовать потребителя, даже если за содержанием выступления скрывается множество технических сложностей.

Маргарита Прохорова,

призер:

— Я верю теперь, что настоящее партнерство существует. Необязательно быть агрессивном предпринимателем, можно просто делать свой бизнес. Я как раз мечтаю помогать другим пчеловодам и при этом зарабатывать какие-то деньги.

Даниил Рубцов, победитель конкурса, сказал, что проект подарил ему новые знакомства — он подружился не только с участниками, но и с менторами, а также со съемочной группой. Испытания, которые проходили молодые предприниматели, научили Даниила держаться до последнего, вызывать эмоции у покупателя, а также доверять собственной интуиции, когда пытаешься найти «правильных людей».

Даниил Рубцов,

победитель:

— Считаю, что людям, которые хотят построить бизнес, нужно участвовать в подобных конкурсах, потому что задания как раз помоглаи определить — твоё это или нет.

Центр «Мой бизнес»

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