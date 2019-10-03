Дорога в будущее: более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов

Как сообщили в региональном правительстве, мероприятия, направленные на совершенствование условий для предпрофессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, профинансированы за счет краевого и федерального бюджетов.
Направляются эти средства в образовательные организации крупнейших городов Алтайского края — Барнаул, Бийск и Рубцовск, а также в учебные заведения Ключевского, Завьяловского и Ребрихинского районов. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы в 10 образовательных организациях.
По информации краевого министерства образования и науки, такая модернизация позволит учащимся пройти предпрофессиональную подготовку по столярному, слесарному, швейному делу и сельскохозяйственному труду.
Кроме того, запланировано открытие нового направления — «Подготовка младшего обслуживающего персонала».
Также за счет казенных средств планируется пополнить комплектами сенсорного, модульного, игрового и реабилитационного оборудования кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.
В каждой из 10 школ-интернатов в настоящее время работает новое направление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья — «Робототехника».
Помимо этого, начиная с 2017 года на базе шести школ для воспитанников с умственной отсталостью была организована предпрофессиональная подготовка по направлению «Мебельное дело».
В целях обучения детей в этих интернатах были приобретены форматно-раскроечные станки, которые позволили учащимся осваивать технологию и навыки изготовления корпусной мебели и обработки различных материалов.
Данные меры позволили существенно расширить компетенции детей и повысить их возможности при поступлении в профессиональные образовательные организации.
В прошлом году на базе образовательных учреждений были созданы учебные мастерские по направлениям «Медицинское дело: массаж», «Программирование», «Робототехника».
В краевом министерстве образования и науки подчеркивают, что дополнительные общеразвивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяют обеспечить их всестороннее развитие. Что не менее важно, все это дает им возможность интегрироваться в современное общество.
Все дополнительные программы учитывают индивидуально-психологические особенности, способности, стартовые возможности и склонности каждого ребенка. Ежегодно в нашем регионе более 1700 детей-инвалидов становятся участниками массовых мероприятий и спортивных соревнований.
Кроме того, в рамках государственной программы «Доступная среда» в краевых профессиональных образовательных организациях создаются условия для совместного обучения инвалидов и тех, кто не имеет нарушений здоровья.
Специально для обеспечения эффективности профессиональной ориентации и мотивации к получению профессионального образования людей с инвалидностью в Алтайском крае проходит конкурс профессионального мастерства — чемпионат «Абилимпикс».
В качестве яркого примера в вопросе обеспечения максимальной доступности различных объектов социальной инфраструктуры для всех категорий граждан следует отметить и то, что в прошлом году в бассейне АО «Спорткомплекс «Обь» в Барнауле был приобретен и установлен специальный подъемник для граждан с инвалидностью.
О возможности его использования на занятиях плаванием, в реабилитационном процессе были проинформированы граждане с ограниченными возможностями здоровья, семьи, в которых воспитываются дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, а также краевые общественные организации инвалидов.
Записаться на посещение бассейна можно по телефону (3852) 36−77−95. Людям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается скидка на посещение бассейна в размере 30%.
Также следует отметить, что вопрос формирования системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов включен в качестве одного из основных в индивидуальную программу ускоренного развития Алтайского края.
Решать эту задачу планируется и за счет попадания региона в федеральные проекты, и за счет краевых и межмуниципальных программ, связанных с образованием, медициной, спортом, молодежной политикой и т. д.