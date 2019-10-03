Дорога в будущее: более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов

Сумма, превышающая 40 миллионов рублей, выделена в Алтайском крае на улучшение условий для предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов. Этим меры призваны дать воспитанникам школ-интернатов возможность получить образование и обеспечить их будущее.

Более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов.

Как сообщили в региональном правительстве, мероприятия, направленные на совершенствование условий для предпрофессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, профинансированы за счет краевого и федерального бюджетов.

Направляются эти средства в образовательные организации крупнейших городов Алтайского края — Барнаул, Бийск и Рубцовск, а также в учебные заведения Ключевского, Завьяловского и Ребрихинского районов. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы в 10 образовательных организациях.

По информации краевого министерства образования и науки, такая модернизация позволит учащимся пройти предпрофессиональную подготовку по столярному, слесарному, швейному делу и сельскохозяйственному труду.

Более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов. Источник: educaltai.ru

Кроме того, запланировано открытие нового направления — «Подготовка младшего обслуживающего персонала».

Также за счет казенных средств планируется пополнить комплектами сенсорного, модульного, игрового и реабилитационного оборудования кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.

В каждой из 10 школ-интернатов в настоящее время работает новое направление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья — «Робототехника».

Помимо этого, начиная с 2017 года на базе шести школ для воспитанников с умственной отсталостью была организована предпрофессиональная подготовка по направлению «Мебельное дело».

В целях обучения детей в этих интернатах были приобретены форматно-раскроечные станки, которые позволили учащимся осваивать технологию и навыки изготовления корпусной мебели и обработки различных материалов.

Данные меры позволили существенно расширить компетенции детей и повысить их возможности при поступлении в профессиональные образовательные организации.

В прошлом году на базе образовательных учреждений были созданы учебные мастерские по направлениям «Медицинское дело: массаж», «Программирование», «Робототехника».

Более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов. Источник: educaltai.ru

В краевом министерстве образования и науки подчеркивают, что дополнительные общеразвивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяют обеспечить их всестороннее развитие. Что не менее важно, все это дает им возможность интегрироваться в современное общество.

Все дополнительные программы учитывают индивидуально-психологические особенности, способности, стартовые возможности и склонности каждого ребенка. Ежегодно в нашем регионе более 1700 детей-инвалидов становятся участниками массовых мероприятий и спортивных соревнований.

Кроме того, в рамках государственной программы «Доступная среда» в краевых профессиональных образовательных организациях создаются условия для совместного обучения инвалидов и тех, кто не имеет нарушений здоровья.

Специально для обеспечения эффективности профессиональной ориентации и мотивации к получению профессионального образования людей с инвалидностью в Алтайском крае проходит конкурс профессионального мастерства — чемпионат «Абилимпикс».

Более 40 млн рублей выделили в Алтайском крае на модернизацию школ-интернатов. Источник: educaltai.ru

В качестве яркого примера в вопросе обеспечения максимальной доступности различных объектов социальной инфраструктуры для всех категорий граждан следует отметить и то, что в прошлом году в бассейне АО «Спорткомплекс «Обь» в Барнауле был приобретен и установлен специальный подъемник для граждан с инвалидностью.

О возможности его использования на занятиях плаванием, в реабилитационном процессе были проинформированы граждане с ограниченными возможностями здоровья, семьи, в которых воспитываются дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, а также краевые общественные организации инвалидов.

Записаться на посещение бассейна можно по телефону (3852) 36−77−95. Людям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается скидка на посещение бассейна в размере 30%.

Также следует отметить, что вопрос формирования системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов включен в качестве одного из основных в индивидуальную программу ускоренного развития Алтайского края.

Решать эту задачу планируется и за счет попадания региона в федеральные проекты, и за счет краевых и межмуниципальных программ, связанных с образованием, медициной, спортом, молодежной политикой и т. д.