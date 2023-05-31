31 мая
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Жизнь

Дороги дороги: более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае

В этом году отремонтируют пять маршрутов к самым популярным туристическим местам, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Дорожный знак, дорога.
Дорожный знак, дорога.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе обновят пять участков дорог.

  1. Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе.
  2. Алейск – Чарышское в Усть-Калманском и Чарышском районах.
  3. Бийск – Белокуриха в Смоленском.
  4. Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском.
  5. Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Славгородском.
Новый асфальт, ремонт дорог.
Новый асфальт, ремонт дорог.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 38 км.

На участке Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе уже сняли старое дорожное полотно. Трассу подготовили к укладке нового покрытия, установили временные дорожные знаки.

Ведутся другие работы. Данное направление крайне важно для гостей и жителей края. В этом районе расположено село Завьялово со знаменитым соленым озером.

После ремонта трассы Бийск – Белокуриха у обочины появятся металлические ограждения. Эта дорога очень значима для туристов, которые собираются посетить город-курорт федерального значения с множеством санаториев и достопримечательностей.

В участок дорог Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Славгородском входит маршрут к одному из самых необычных мест Сибири – соленому озеру Бурлинское. Летом озеро становится малинового окраса.

Также ремонт всех выбранных участков улучшит маршрут к таким значимым местам, как озеро Белое, гора Синюха, водопады Аврора и Спартак, гора Колокольня и другим туристическим точкам.

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