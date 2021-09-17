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Жизнь

Дороги не для всех. Кого могут перестать пускать на платные трассы в России

Российское Министерство транспорта разработало правила, по которым задолжавших за проезд на одной платной трассе водителей перестанут пускать на остальные. Кроме того, автомобилисты смогут взыскивать компенсацию, если обнаружили в работе трасс нарушения и недочеты.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
1 Кого не будут пускать на платные трассы?

В ведомстве предложили запретить въезд на платную трассу тем, кто ранее задолжал «проездную» сумму. Причем не только на этой трассе, но и на других.

Запреты коснутся трасс с системой free flow. При ней водитель останавливается, чтобы оплатить проезд. Деньги списываются со счета бесконтактными транспондерами или при помощи камер, определяющих машину по номерам.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Водителям, чей сигнал транспондера не будет проходить, тоже откажут в проезде. Не пустят на дорогу и автомобили с умышленно скрытыми номерами.

2 Где действует free flow?

Система работает на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, сообщает Коммерсант.

3 Что нового будет для операторов ПВП?

С операторов платных трасс снимут обязанность размещать в пунктах взимания платы (ПВП) и на информационных табло данные об изменении тарифов.

Шлагбаум.
Шлагбаум.
Михаил Хаустов

Кроме того, транспортные компании смогут не открывать шлагбаум на перед машиной с просроченной задолженностью, подчеркивает издание.

4 Когда ждать нововведений?

По проекту Минтранса, изменения, касающиеся платных дорог, могут ввести в 2022 году.

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