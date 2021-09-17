Дороги не для всех. Кого могут перестать пускать на платные трассы в России

1 Кого не будут пускать на платные трассы?

В ведомстве предложили запретить въезд на платную трассу тем, кто ранее задолжал «проездную» сумму. Причем не только на этой трассе, но и на других.

Запреты коснутся трасс с системой free flow. При ней водитель останавливается, чтобы оплатить проезд. Деньги списываются со счета бесконтактными транспондерами или при помощи камер, определяющих машину по номерам.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Водителям, чей сигнал транспондера не будет проходить, тоже откажут в проезде. Не пустят на дорогу и автомобили с умышленно скрытыми номерами.