Дороги не для всех. Кого могут перестать пускать на платные трассы в России

В ведомстве предложили запретить въезд на платную трассу тем, кто ранее задолжал «проездную» сумму. Причем не только на этой трассе, но и на других.
Запреты коснутся трасс с системой free flow. При ней водитель останавливается, чтобы оплатить проезд. Деньги списываются со счета бесконтактными транспондерами или при помощи камер, определяющих машину по номерам.
Водителям, чей сигнал транспондера не будет проходить, тоже откажут в проезде. Не пустят на дорогу и автомобили с умышленно скрытыми номерами.
Система работает на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, сообщает Коммерсант.
С операторов платных трасс снимут обязанность размещать в пунктах взимания платы (ПВП) и на информационных табло данные об изменении тарифов.
Кроме того, транспортные компании смогут не открывать шлагбаум на перед машиной с просроченной задолженностью, подчеркивает издание.
По проекту Минтранса, изменения, касающиеся платных дорог, могут ввести в 2022 году.