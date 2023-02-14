Дороги, освещение, детские площадки: какие инициативные проекты реализуют в пригороде Барнаула

Девять проектов реализуют в пригороде Барнаула по краевой программе инициативного бюджетирования, сообщает администрация краевой столицы.

Итоги конкурсного отбора Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае были подведены в рамках заседания межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители органов государственной власти, общественных объединений и научного сообщества.

По краевому проекту поддержки местных инициатив в 2023 году в Барнауле будет реализовано девять инициативных проектов общей стоимостью, превышающей 16 млн рублей.

Так, по улице Опытной в селе Лебяжье, по улице Детства — в поселке Бельмесево, а также в поселке Лесном появятся детские площадки. А в Привокзальном переулке поселка Ягодное будут смонтированы фонари уличного освещения.

В пригороде Барнаула реализуют инициативные проекты. Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

В рамках программы инициативного бюджетирования также заасфальтируют дороги по улице Новой в поселке Пригородном, по улице Весенней — в Научном городке, по улице Солнечной — в Березовке.

Кроме того, по улице Ивкина на станции Ползуново, вдоль реки Барнаулки и по улице Волжской в Борзовой Заимке будет проведено щебенение дорожных участков.

Теперь, согласно утвержденной процедуре, барнаульцам — благополучателям инициативных проектов предстоит провести сбор платежей. В данном случае важно напомнить, что основную часть расходов профинансируют из бюджетов Алтайского края и города Барнаула, но часть средств на реализацию проектов, а это не менее 5% от стоимости, составит вклад местных жителей и юридических лиц.

Добавим, что вместе с денежным участием в реализации проектов жители имеют возможность контролировать ход проведения работ. Кроме того, они будут проводить субботники на площадках, где планируется благоустройство.

В пригороде Барнаула реализуют инициативные проекты. Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

Что касается бизнес-сообщества, то оно оказывает помощь населению, предоставляя технику, инструменты и хозяйственные материалы для субботников на территории инициативных проектов.