Дороги, освещение, детские площадки: какие инициативные проекты реализуют в пригороде Барнаула

Итоги конкурсного отбора Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае были подведены в рамках заседания межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители органов государственной власти, общественных объединений и научного сообщества.
По краевому проекту поддержки местных инициатив в 2023 году в Барнауле будет реализовано девять инициативных проектов общей стоимостью, превышающей 16 млн рублей.
Так, по улице Опытной в селе Лебяжье, по улице Детства — в поселке Бельмесево, а также в поселке Лесном появятся детские площадки. А в Привокзальном переулке поселка Ягодное будут смонтированы фонари уличного освещения.
В рамках программы инициативного бюджетирования также заасфальтируют дороги по улице Новой в поселке Пригородном, по улице Весенней — в Научном городке, по улице Солнечной — в Березовке.
Кроме того, по улице Ивкина на станции Ползуново, вдоль реки Барнаулки и по улице Волжской в Борзовой Заимке будет проведено щебенение дорожных участков.
Теперь, согласно утвержденной процедуре, барнаульцам — благополучателям инициативных проектов предстоит провести сбор платежей. В данном случае важно напомнить, что основную часть расходов профинансируют из бюджетов Алтайского края и города Барнаула, но часть средств на реализацию проектов, а это не менее 5% от стоимости, составит вклад местных жителей и юридических лиц.
Добавим, что вместе с денежным участием в реализации проектов жители имеют возможность контролировать ход проведения работ. Кроме того, они будут проводить субботники на площадках, где планируется благоустройство.
Что касается бизнес-сообщества, то оно оказывает помощь населению, предоставляя технику, инструменты и хозяйственные материалы для субботников на территории инициативных проектов.
Справка
На протяжении шести лет проект инициативного бюджетирования является реальным инструментом активного участия населения в определении направлений расходования бюджетных средств. За 2017−2022 годы в рамках ППМИ в Барнауле реализовано 35 проектов. Их общая стоимость составила 46,2 млн рублей. 38,8 млн из этой суммы поступили из краевого и городского бюджетов.