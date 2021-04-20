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Жизнь

Дороги перекрыли из-за паводка в пяти районах Алтайского края

В Алтайском крае из-за подъема воды продолжают перекрывать автомобильные дороги, сообщает региональный минтранс.

Подтопленная дорога.
Подтопленная дорога.
mintrans22.ru

В связи с переливом воды ограничено движение в Солтонском районе — на дороге «Акатьево — Сузоп — Новотроицк».

Напомним, ранее ограничили проезд на четырех участках дорог.

В Алейском районе (Алейск — Безголосово — К-13). В Целинном районе (К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово -К-05). В Тогульском районе (Аксеново — Антипино — Бураново) В Троицком районе (К-24 — Ельцовка — Талдинка).

В минтрансе успокоили водителей: «Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле».

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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