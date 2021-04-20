Дороги перекрыли из-за паводка в пяти районах Алтайского края

В связи с переливом воды ограничено движение в Солтонском районе — на дороге «Акатьево — Сузоп — Новотроицк».
Напомним, ранее ограничили проезд на четырех участках дорог.
В Алейском районе (Алейск — Безголосово — К-13). В Целинном районе (К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово -К-05). В Тогульском районе (Аксеново — Антипино — Бураново) В Троицком районе (К-24 — Ельцовка — Талдинка).
В минтрансе успокоили водителей: «Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле».
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.