Дорогие друзья! Благотворительный фонд запускает акцию «Подари тепло»

На улице уже довольно прохладно, в квартирах дали отопление и сразу стало тепло и уютно. Но в городе еще во многих домах нет газа и других альтернативных способов отопления, не говоря уже о деревнях. Поэтому все владельцы таких домов должны​ купить дрова​ в нужном количестве еще в начале осени, чтобы хватило на весь сезон

​А нам так хочется чтобы тепло обогревало всех!

Для того, чтобы отопить дом в среднем необходимо 6−7 кубов дров + 3 тонны угля.

В этом году цена на дерево выросла в 2 раза, и стоимость по Алтайскому краю березовых дров составляет около 2 тыс. за куб, уголь 3−4 тыс. за тонну.

Из-за роста цен в сложной ситуации оказались 8 семей, так как они планировали выделить из семейного бюджета одну сумму, а понадобилось в 2 или даже в 3 раза больше. Многие откладывали на закупку дров и угля всё лето, а дрова дорожали и дорожали с каждым месяцем и собранных в семье средств, оказалось мало. Кто-то планировал закупить материал с зарплаты, но внезапно оказался без работы, а на поиски нужно время.

По этой причине к нам обратились 8 женщин, для оказания помощи в закупке недостающих отопительных материалов.

Анна, обратилась к нам в сложный период, после развода с мужем. Денежная поддержка ушла, а содержать 3-х детей будучи в декрете очень сложно, особенно с наступлением холодов.

Юлия находится в декрете и воспитывает 4-х прекрасных ребятишек. К сожалению, доход в семье резко снизился из-за сокращения мужа с работы. Юля успешно прошла обучение в швейном цехе «Мамин стежок» и с малышами на руках берёт заказы на дом и выполняет на своей швейной машинке изделия для фонда, но этого едва хватает.

Татьяна — мать-одиночка и воспитывает 2-х сыновей, сейчас находится в декрете.

Ксения живет с 3-мя детками в старом частном доме. Фундамент у дома рассыпан, поэтому зимовать очень холодно и требуется больше отопительных материалов. За лето в одиночку Ксении всё отремонтировать не удалось.

Людмила воспитывает 6 ребятишек. Детские пособия маленькие, а семья большая. Для подготовки к отопительному сезону средств не хватило.

Акция «Подари тепло». Благотворительный фонд «Облака»

Акция подарит тепло взрослым и малышам Алтайского края.

Подарим тепло вместе. Будем благодарны за любую помощь.

Помните, даже 50, 100, 200 рублей могут обогреть многие дома.

Подарить тепло можно: Сделать пожертвование через кнопку «ПОМОЧЬ» на сайте фонда «Облака» www.fondoblaka.com

Через СберБанк Онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда.

Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», назначение платежа «ДАРЮ ТЕПЛО», затем укажите сумму пожертвования

пожалуйста в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», назначение платежа «ДАРЮ ТЕПЛО», затем укажите сумму пожертвования Отправить SMS на короткий номер 3434 по схеме: «Облака—пробел—сумма» ( Например: Облака 100).

Сумма сбора 84​ 500 руб*

Все средства передаются в семьи для закупки дров и угля.

Спасибо!

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