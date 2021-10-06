Дорогие друзья! Благотворительный фонд запускает акцию «Подари тепло»

А нам так хочется чтобы тепло обогревало всех!
Для того, чтобы отопить дом в среднем необходимо 6−7 кубов дров + 3 тонны угля.
В этом году цена на дерево выросла в 2 раза, и стоимость по Алтайскому краю березовых дров составляет около 2 тыс. за куб, уголь 3−4 тыс. за тонну.
Из-за роста цен в сложной ситуации оказались 8 семей, так как они планировали выделить из семейного бюджета одну сумму, а понадобилось в 2 или даже в 3 раза больше. Многие откладывали на закупку дров и угля всё лето, а дрова дорожали и дорожали с каждым месяцем и собранных в семье средств, оказалось мало. Кто-то планировал закупить материал с зарплаты, но внезапно оказался без работы, а на поиски нужно время.
По этой причине к нам обратились 8 женщин, для оказания помощи в закупке недостающих отопительных материалов.
Анна, обратилась к нам в сложный период, после развода с мужем. Денежная поддержка ушла, а содержать 3-х детей будучи в декрете очень сложно, особенно с наступлением холодов.
Юлия находится в декрете и воспитывает 4-х прекрасных ребятишек. К сожалению, доход в семье резко снизился из-за сокращения мужа с работы. Юля успешно прошла обучение в швейном цехе «Мамин стежок» и с малышами на руках берёт заказы на дом и выполняет на своей швейной машинке изделия для фонда, но этого едва хватает.
Татьяна — мать-одиночка и воспитывает 2-х сыновей, сейчас находится в декрете.
Ксения живет с 3-мя детками в старом частном доме. Фундамент у дома рассыпан, поэтому зимовать очень холодно и требуется больше отопительных материалов. За лето в одиночку Ксении всё отремонтировать не удалось.
Людмила воспитывает 6 ребятишек. Детские пособия маленькие, а семья большая. Для подготовки к отопительному сезону средств не хватило.
Акция подарит тепло взрослым и малышам Алтайского края.
Подарим тепло вместе. Будем благодарны за любую помощь.
Помните, даже 50, 100, 200 рублей могут обогреть многие дома.
Подарить тепло можно:
- Сделать пожертвование через кнопку «ПОМОЧЬ» на сайте фонда «Облака» www.fondoblaka.com
- Через СберБанк Онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда.
- Введите, пожалуйста, в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», назначение платежа «ДАРЮ ТЕПЛО», затем укажите сумму пожертвования
- Отправить SMS на короткий номер 3434 по схеме: «Облака—пробел—сумма» (Например: Облака 100).
Сумма сбора 84 500 руб*
Все средства передаются в семьи для закупки дров и угля.
Спасибо!
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