«Дорогие сердцу песни»: специальный проект «Дорожного радио»

Рассказывают о любимой музыке и звёзды «Дорожного радио» — Игорь Матвиенко, Юлия Савичева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Зара, Михаил Турецкий, Андрей Державин, а также многие другие всенародно любимые артисты.
Каждый слушатель может поделиться собственной историей, достаточно заполнить онлайн-форму на dorognoe.ru. Наиболее интересные и трогательные из них узнает вся страна — они уже звучат в федеральном эфире станции.
Андрей Михайлов,
программный директор «Дорожного радио»:
Мы хотим подчеркнуть, что любой радиослушатель может услышать на «Дорожном радио» именно ту песню, с которой связаны незабываемые, самые важные события в его жизни. Наша станция идеально подходит всем, кто хочет создать добросердечную уютную атмосферу вокруг и почувствовать себя, как дома, даже если он находится в пути. А новые эфирные и внеэфирные активности — отличная возможность рассказать об этом.