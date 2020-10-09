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Жизнь
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«Дорогие сердцу песни»: специальный проект «Дорожного радио»

«Дорожное радио» запустило специальный эфирный проект. Первое свидание, отпуск в приятной компании, свадьба дочери или сына… В новом сезоне станция предлагает своей аудитории вспомнить самые яркие моменты жизни и «Дорогие сердцу песни», которые с ними связаны.

Фото предоставлено заказчиком

Рассказывают о любимой музыке и звёзды «Дорожного радио» — Игорь Матвиенко, Юлия Савичева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Зара, Михаил Турецкий, Андрей Державин, а также многие другие всенародно любимые артисты.

Каждый слушатель может поделиться собственной историей, достаточно заполнить онлайн-форму на dorognoe.ru. Наиболее интересные и трогательные из них узнает вся страна — они уже звучат в федеральном эфире станции.

Андрей Михайлов,
программный директор «Дорожного радио»: 

Мы хотим подчеркнуть, что любой радиослушатель может услышать на «Дорожном радио» именно ту песню, с которой связаны незабываемые, самые важные события в его жизни. Наша станция идеально подходит всем, кто хочет создать добросердечную уютную атмосферу вокруг и почувствовать себя, как дома, даже если он находится в пути. А новые эфирные и внеэфирные активности — отличная возможность рассказать об этом.

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