«Дорогие сердцу песни»: специальный проект «Дорожного радио»

«Дорожное радио» запустило специальный эфирный проект. Первое свидание, отпуск в приятной компании, свадьба дочери или сына… В новом сезоне станция предлагает своей аудитории вспомнить самые яркие моменты жизни и «Дорогие сердцу песни», которые с ними связаны.

Фото предоставлено заказчиком

Рассказывают о любимой музыке и звёзды «Дорожного радио» — Игорь Матвиенко, Юлия Савичева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Зара, Михаил Турецкий, Андрей Державин, а также многие другие всенародно любимые артисты.

Каждый слушатель может поделиться собственной историей, достаточно заполнить онлайн-форму на dorognoe.ru. Наиболее интересные и трогательные из них узнает вся страна — они уже звучат в федеральном эфире станции.

Андрей Михайлов,

программный директор «Дорожного радио»: