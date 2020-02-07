«Дорого и не в тренде». Эксперты рассказали, что не так с озеленением по-барнаульски

«Если бы я баллотировался на пост главы Барнаула на всенародных выборах, я бы выступил с простой программой: «Миллион деревьев для города» — говорит Владислав Вакаев, директор «Фонда имущества края» и депутат АКЗС. Мысль Вакаева понятна: зелени на улицах, в парках и у домов мало. Но дело не только в количестве.

Елки в песке не растут

Марина Силантьева, декан биофака АлтГУ, еще летом собрала «фотогербарий» — снимки озелененных участков любимого города. В основном — на придомовых территориях жилых и нежилых зданий, где посадками занимаются собственники.

То, что она показала на круглом столе в «Алтапрессе», совсем не смешно — грустно. Особенно — с ее комментариями.

Речной вокзал. Высотки, недешевые квартиры. Озеленение там тоже не дешевое: саженец елочки обошелся, по оценкам эксперта, не меньше 1,2 тыс. рублей, гортензии — 500−600 рублей.

«И посмотрите, как посажено. Нет углублений — как будто никто не подозревал, что посадки надо поливать, рыхлить и пропалывать. Саженцы просто засунули в песок — нет в районе Речного порта другого субстрата», — говорит эксперт.

У Речного вокзала. Мариня Силантьева.

А ведь елки в песке не растут, продолжает она, гортензия и пузыреплодник (который тоже там посадили) требуют плодородной почвы. Мало того, траву на этом участке косили так, что подрезали посадки. Судьба дорогостоящих саженцев решена: гортензия уже засохла, остальные, скорее всего, тоже засохнут.

Вряд ли это то, о чем мечтали жильцы высоток. А посоветуйся «авторы» с профессионалами — посадили бы то, что растет. И так, чтобы саженцы прижились.

Торгуются за каждый сантиметр

Если озеленение у высоток хотя бы есть, то за благоустройство придомовой территории новостройки на ул. Ускова председатель совета дома Юлия Климова вынуждена была бороться в суде, рассказала общественница Татьяна Труфанова, организатор круглого стола.

На претензии застройщик не отвечал, хотя зеленые насаждения заложили в проект.

Двор у многоквартирного дома в Барнауле на ул Ускова в 2019 году. Юлия Климова.

Сначала жильцы скооперировались и сами посадили 11 орехов. А уже во время судебных разбирательств проснулись и строители, осознавшие, что деревья и газоны людям нужны: 26 ноября 2019 года они высадили пять рябинок. Правда, дом, где живет Юлия Климова, построили еще в 2015 году.

Некоторые строители в последние годы, вообще, очень экономят на деревьях — в том числе те, кто их высаживает.

«Дерево-крупномер стоит тысяч 10, если высотой 2,5 метра — около 7,5 тысяч. И за каждый сантиметр строитель торгуется. Бывало, нас просили посадить полутораметровые берёзы. Представляете — стоит огромная девятиэтажка — и 10 березок по 1,5 метра. Вот и все озеленение», — рассказывает Николай Сверчков, директор фирмы «Зеленый двор».

Так высаживают крупномеры. «Зеленый двор».

Сейчас «Зеленый двор» все чаще выполняет заказы в других регионах. «В Кемеровской области есть поселок Лесная поляна. Его построили на совершенно голом месте, и там мы высаживаем 200−300 деревьев», — продолжает Сверчков.

Между тем, покупатели жилья уже не хотят въезжать в голые дворы, считает Владислав Вакаев: «Сегодняшний покупатель стал другим. Сам я выбирал дом потому, что там прекрасное озеленение», — говорит он.

Озеленение в Барнауле. Красиво , но дорого. Barnaul.org

Расточительные барнаульцы

Владислав Вакаев, побывавший на международном конгрессе по паркам, делится новым знанием — как занимаются озеленением за границей.

В Мадриде увели под землю дорогу, которая шла по берегу реки. И организовали на освободившейся трассе зеленый коридор в несколько километров длиной. «Он стал центром общественной жизни», — продолжает депутат.

А в Лондоне объявили акцию: «Городу — миллион деревьев». И за месяц этот миллион высадили. Там, вообще, хотя сделать из города национальный парк.

Англия. Англия. Лондон. СС0

Лондон — это, понятно, богатый город с бюджетом $20,6 млрд. Куда до него Барнаулу, где бюджет в 60 тыс. раз меньше — в переводе на доллары лишь 200 тыс.

Однако из слов Марины Силантьевой следовало: барнаульцы удивительно расточительны.

Высаживают , не считая

«Думаю, что некоторые из вас побывали за рубежом и видели клумбы в Европе или Турции. Что там в центре? Многолетние кустарники. А однолетники — только с краешка. Зачем каждый раз высаживать однолетники и тратить на них ежегодно миллионы, когда можно их просто подсаживать к многолетникам»? — задается она вопросом.

Можжевельник будет расти десятки лет. Вся Европа озеленяется злаками: один раз посадил и на многие годы забыл — убираешь только осенью сухие листья.

Можжевельник. СС0.

На участке «Барнаульской крепости» какой-то умный озеленитель привез из Кулунды многолетний злак волоснец. «Волоснец за сезон все там затянул. Попробуй его вытоптать — он непобедим», — рассказывает эксперт.

Мысль эксперта кажется даже очевидной: посадочный материал должен быть экономически выгодным.

«У нас есть совхоз „Декоративные культуры“, и там, например, ива стоит 60 рублей. А не тысячи. У них есть яблони и много другого, и это стоит копейки по сравнению с тем, что продают многие наши ИП», — говорит декан биофака.

Озеленение в Барнауле. Красиво , но дорого. Barnaul.org

В 2019 году власти Барнаула планировали высадить около 0,5 млн штук однолетних цветов на сумму около 15 млн рублей, сообщали vesti22.tv.

В тренде естественность

Сегодня в тренде — замена клумб на озеленение в естественном стиле. Но дело не в моде или не только в ней. В окружении других, специально и умно подобранных видов, растения лучше приживаются.

«При посадках надо создавать некое подобие экосистемы. Если посадить дерево вместе с другими растениями, например, кустарниками, они вместе создают групповой эффект роста. Пока дерево растет, кустарник затеняет почву, почва не нагревается, вода не испаряется», — объясняет Марина Силантьева.

У казначейства по Алтайскому краю. @ms_ufk_altayskiy_kray ms_ufk_altayskiy_kray

Вариантов посадок множество — декан говорит, что в Барнауле можно высаживать более 60 видео растений, адаптированных к природным условиям Барнаула. Многие из них несправедливо забыты

Впрочем, она приводит и удачные барнаульские примеры. Скажем, у здания казначейства, рядом с Барнаулкой, на шлаке и отходах, которые туда когда-то скидывали, вырастили целый оазис.

«То что сделал там агроном, дорогого стоит. Мы видим имитацию групповых посадок: кустарники и деревья создают среду, здесь есть и лиственные породы, и хвойные», — рассказывает Силантьева.

У драмтеатра — удачный вариант озеленения. Мария Силантьева.

Не городские сумасшедшие

Воообще, мир сегодня смотрит на зелень в городе не так, как каких-нибудь 50 лет назад, когда символом цивилизации была высокая и дымящая заводская труба. Защитников елочек уже не считают городскими сумасшедшими.

Наоборот: они в тренде. Города борются за людей, за человеческий капитал, а связь между ним и зелеными зонами, качественными общественными пространствами прямая, говорит Владислав Вакаев.

Деревья гасят шум, даже зимой, создают тень, притягивают птиц — «интереснее становится жить», — объясняет Марина Силантьева.