10 мая
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Жизнь

"Дорогой милосердия": в Барнауле медики с лампадами прошествовали по улицам города

Накануне Алтайский государственный медицинский университет провел ежегодное шествие памяти медработникам ВОВ "Дорогой милосердия".

Акция "Дорогой милосердия".
Акция "Дорогой милосердия".
asmu.ru

Нынешние и будущие врачи вспомнили хирургов, медсестер, санитаров, волонтеров, которые с воинами Советской Армии прошли дорогами войны от суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года, сообщает пресс-служба университета

Военные медики остались верны своему врачебному долгу до последнего вздоха, чтобы спасти тысячу жизней.

"Не дай Бог никому пережить то страшное время: еще вчерашние студенты-медики шли на войну и совершали настоящие подвиги, вытаскивая раненых солдат под шквальным огнем вражеской артиллерии", — рассказал почетный профессор АГМУ, член-корреспондент РАН Яков Шойхет.

Завершилось мероприятие возложением цветов и зажженных лампад, символизирующих вечный огонь в сердцах прославленных медицинских работников.

Об акции

Каждый год 9 мая студенты и преподаватели Алтайского государственного медицинского университета в память о погибших врачах и медицинских работниках зажигают сотни свечей, неся их в молчании по городу к Мемориалу Славы.

Главная цель шествия памяти «Дорогой милосердия» — объединить поколения врачей, показать молодежи, какая ответственность за будущее всей страны легла на плечи таких же молодых парней и девушек в те далекие трагические годы. Своим шествием будущие врачи отдают дань памяти мужеству, беспримерной верности своему долгу и патриотизму военных медиков.

Впервые акция прошла в 2012 году.

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