Дорожки, освещение и многое другое. В Барнауле продолжают благоустраивать общественные территории

В столице Алтайского края продолжаются работы на общественных территориях по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили на официальном сайте города.

В настоящее время подрядная организация СК «Город» одновременно благоустраивает два участка. Так, на пересечении улиц С. Ускова и Взлетной проведена планировка местности, подготовлено основание для дорожек парка, на 90% выполнены работы по устройству бортовых камней.

Ведутся подготовительные работы в парке «Изумрудный». Готовится основание для беговой дорожки, ведется монтаж поребриков и линий наружного освещения.

Благоустройство общественных территорий в Барнауле barnaul.org.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев сообщил, что до 1 ноября 2020 года весь комплекс работ должен быть завершен.

Благоустройство общественных территорий в Барнауле barnaul.org.

Он пояснил:

«На Ускова приступили к укладке плиточного покрытия, параллельно ведутся работы по завозу черного грунта и прокладке необходимых коммуникаций под устройство уличного освещения, изготавливаются малые архитектурные формы. Стоит отметить важность участия жителей при реализации нацпроекта: все их пожелания учитывались подрядной организацией при разработке эскизов и проектировании объектов благоустройства».

Также он рассказал о предстоящей подготовке к проведению голосования на определение объектов для благоустройства на 2021 год. Каждый житель города сможет принять участие и отдать свой голос за одну из 42-х территорий.

Благоустройство общественных территорий в Барнауле barnaul.org.

Стоимость выполнения работ по благоустройству общественных территорий города в этом году составила 49,6 млн рублей. 23 июля состоялся аукцион на определение подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (нацпроект «Жилье и городская среда»). По результатам аукциона победителем признано ООО «СК «Город».