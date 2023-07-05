Дорожники отчитались о ремонте дорог в Барнауле

На трех дорогах города уже обновили асфальт, впереди - еще девять, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работа на некоторых объектах уже на завершающей стадии. Так, на ул. Островского уже обустроили основание дороги, парковку, бордюр и поребрики. Почти готов тротуар. Предстоит лишь привести в порядок прилегающую территорию, установить дорожные знаки и нанести разметку.

На ул. Гущина уже устанавливают дорожные знаки, а на следующей неделе здесь появятся остановки и разметка. Благоустройство дороги на ул. Космонавтов также планируют завершить на следующей неделе.

Всего ремонт идет на девяти участках:

ул. Звездная (от Павловского тракта до ул. Трактовой);

пр. Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);

ул. Радужная (от ул. Мамонтова до границы с Барнаулом);

ул. Гущина (от ул. Попова до ул. Кавалерийской);

ул. Гридасова (от ул. Малахова до ул. Власихинской);

ул. Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора);

ул. Островского (от улицы Юрина до ул. Гущина);

ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания №3/41 по улице Водозаборной);

ул. 9-й Заводской проезд.

Ранее власти Барнаула предупредили, что участок дороги перекроют в городе с 3 июля.