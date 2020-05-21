Дорожники планируют обновить 75 км алтайской трассы до Казахстана

В 2020 году дорожники планируют привести в нормативное состояние еще 13 км региональной трассы «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан».

К обновлению еще в 2018 году приступила подрядная организация Южное ДСУ. Закончить весь объем работы планируют к осени 2021 год.

Итого за четыре года дорожники обновят около 75 км трассы.

В краевом минтрансе отмечают, что будет использоваться ресайклер. Это позволит значительно укрепить основание трассы, перерабатывая старое покрытие с добавлением цемента, существенно сэкономить средства, время, уменьшить количество специалистов, задействованных при выполнении работ, при этом обеспечив устойчивость к образованию колейности и продлив срок эксплуатации объекта.