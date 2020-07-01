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Жизнь

Дорожники показали, как обновляют Старый мост в Барнауле

Более чем на половину дорожники заменили плиты проезжей части Старого моста в Барнауле, рассказали в упрдор «Алтай». Смонтировано 238 элементов из 370.

Ремонт Старого моста.
Ремонт Старого моста.
uprdoraltay.ru

Мостовики уже приступили к ремонту левобережной эстакады — со стороны Барнаула. Здесь разобрали дорожную одежду и тротуары, демонтируют балки пролетных строений: уже разобрали 10 пролетов из 13 существующих.

Полностью заменить изношенные железобетонные плиты на новые, металлические, должны к сентябрю.

«Работы ведутся от середины моста в обе стороны, общий вес конструкции составит 2 318 тонн, все элементы уже доставили на объект. Вместе с этим начали устанавливать перильное ограждение для безопасности пешеходов и монтировать деформационные швы», — рассказали в дорожном управлении.

Поставки новых балок пролетных строений начнутся в июле, на обеих эстакадах предстоит заменить 180 таких элементов, вес каждого — 15 тонн. По планам, эти работы продлятся до июня 2021 года.

После этого предстоит выполнить устройство мостового полотна, тротуаров и ограждений, ввод в эксплуатацию, по графику, состоится в ноябре 2021 года.

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