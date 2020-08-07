«Дорожное радио» и ГИБДД запускают совместный проект «Вместе за безопасность»

1 августа на «Дорожном радио» стартовало ток-шоу для автомобилистов, пассажиров и пешеходов — «Вместе за безопасность». Проект выходит в эфир при поддержке Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах».

«Вместе за безопасность» — еженедельное информационно-аналитическое ток-шоу, в котором особое внимание уделяется обсуждению и разъяснению важных изменений и действующих норм в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и формированию культуры поведения его участников.

Каждую субботу в 9:40 компетентные специалисты в студии «Дорожного радио» будут разбирать актуальные темы, касающиеся автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Активное участие в дискуссии примут слушатели — по телефону прямого эфира они смогут поделиться своим мнением, историями из жизни и задать вопросы. Перед каждым выпуском на страницах радиостанции в Одноклассниках и ВКонтакте будут проводиться опросы общественного мнения, посвящённые главной теме очередной программы: проблемы, с которыми сталкиваются начинающие водители, правила безопасности при перевозке грузов, пассажиров и, в частности — детей, скоростной режим, оказание первой помощи на дороге, обустройство транспортной сети, реформы системы регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции. К разговору присоединятся ведущие эксперты страны, представители федеральных министерств и ведомств, общественных организаций, медики, педагоги, юристы.

Гости первых выпусков «Вместе за безопасность» — заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин и заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко. Основным предметом беседы станет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и определение правового статуса электронных средств передвижения.

Полные видеоверсии программ будут доступны в Youtube, аудиозапись и вся информация о ток-шоу «Вместе за безопасность» — на сайте «Дорожного радио». Слушатели смогут оставить свои вопросы, мнения и комментарии на страницах радиостанции в социальных сетях. Всего до конца 2020 года запланировано 30 выпусков.

«Дорожное радио» в Интернете: dorognoe.ru

Источник: myaltai.com