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«Дорожное радио» — самая популярная радиостанция России в первом полугодии 2019 года

Исследовательская компания Mediascope расширила географию исследований радио и теперь предоставляет данные об аудитории радиостанций по всей стране, включая малые населенные пункты.

“Дорожное радио” – самая популярная радиостанция России в первом полугодии 2019 года.
“Дорожное радио” – самая популярная радиостанция России в первом полугодии 2019 года.
Источник: myaltai.com

Ранее радиоизмерения Mediascope охватывали жителей России в возрасте от 12 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (всего 52% населения страны). С 2019 года генеральная совокупность исследования Radio Index расширена до населения всех регионов страны в возрасте 12+ лет.

Поставка данных радиоизмерений по всей стране содержит подробную информацию об объеме и характеристиках аудитории сетевых радиостанций, месте, времени и продолжительности их прослушивания.

В первом полугодии 2019 года самой популярной радиостанцией на всей территории России среди радиослушателей старше 12 лет стала радиостанция «Дорожное радио».

Данные Mediascope Radio Index. Радио. Регион: Россия 0+ Период: Январь — Июнь 2019 г.:

Данная таблица содержит сведения о населении в возрасте 12 лет и старше, где:

  • Reach Daily (‘000) — накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
  • Reach Daily (%) — это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.

Источник: myaltai.com

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