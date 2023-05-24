Досталось всем! Александр Терентьев остановил "круговую поруку" в Бийске, из-за которой многоэтажка не может дождаться ремонта

О непростой судьбе дома № 75 по ул. Васильева в Бийске депутат Госдумы Александр Терентьев узнал в конце 2022 года, когда в его Общественную приемную обратилась одна из собственниц. Заявительница жаловалась на бездействие управляющей компании, обслуживающей дом, игнорирование вопроса чиновниками и жилнадзором Бийска. У Александра Терентьева она попросила содействия в решении вопроса с ремонтом дома: "без Вашего контроля это будет круговая порука ", — пишет бийчанка.

Итак, дом № 75 по ул. Васильева в Бийске многоэтажный, кирпичный, 1961 года постройки, расположен на красной линии города, поэтому несколько квартир проданы под торговые точки. С 2015 года его под свое крыло взяла управляющая компания "Сибэком".

Надеялись на лучшее, а получилось еще хуже, — так охарактеризовала работу данной компании заявительница.

По ее словам, кроме мелких ремонтов УК на доме 7 лет не делала ничего. Ремонт подъездов проводился еще при СССР, цоколь разрушается. В 2020 году УК ремонтировали отмостку, цоколь обошли — приводит пример горожанка. Да и с отмосткой не все так гладко — в смете ее ремонт стоил 40 тыс. рублей, а закрыли счет на 90 тыс. рублей, еще и 50% арендаторы отремонтировали. Начали менять окна в подъездах: в 2020 — в первом подъезде, в 2021 — обещали во втором, а в 2022 — в третьем. Но обещания так и остались лишь обещаниями — "окна и рама разрушены, стекла побиты". "У УК "Сибэком" один ответ — "Нет денег!"", — пишет бийчанка, называя такую реакцию обслуживающей компании "наилучшим способом ничего не делать".

Жильцы обращались с коллективным письмом в администрацию Бийска, в городскую Жилинспекцию. В ответ — тишина! Люди недоумевают, зачем вообще УК брали на баланс дома, а в аналогичных условиях оказался целый квартал?

Александр Терентьев обратился с депутатским запросом в Жилинспецию Алтайского края с просьбой изучить ситуацию, описанную собственниками и принять соответствующие меры. Ответ контролирующего органа был очень лаконичным — нарушений жилищных прав собственников квартир данной многоэтажки не обнаружено. "Разбитые окна заменены. Видимых разрушений отмостки не выявлено. Работы по восстановлению штукатурного слоя цоколя будут проведены в летний период, разрушений кирпичной кладки не выявлено", – говорится в ответе Госжилинспеции. Даже удовлетворительное состояние зеленых насаждений на придомовой территории сумели оценить инспекторы в январе месяце. На ремонт подъездов, отмечается в ответе, нужны деньги и соответствующее решение собственников. Асфальт будет в 2025-ом.

Заявительнице был направлен такой же ответ Инспекции. "Это все враки", — пишет бийчанка в повторном обращении к Александру Терентьеву, отмечая, что они этот ответ "состряпали" со слов УК. И написала опровержение на каждый из пунктов ответа надзорного органа. Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку, с просьбой выяснить, кто и на какой коленке пишет ответы на запросы депутата Госдумы, и что за тайны хранит дом № ь75 по ул. Васильева в Бийске.

Прокуратура расставила все точки над "i" – досталось всем! Проверяющие обнаружили и разрушающуюся штукатурку и кирпичную кладку на цоколе, и неотремонтированные подъезды, и неисправные окна, и требующее ремонта крыльцо, и недоделанную отмостку. За что директору УК "Сибэком" внесено представление, в отношении должностного лица управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Заставила прокуратура демонтировать незаконные рекламные баннеры с фасада дома — срок до 5 июня. Главе Бийска за ненадлежащее исполнение обязанностей по выявлению установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций без разрешений внесено представление. Также представление из-за этих незаконных рекламных баннеров получил директор УК, так как не принял мер по взысканию с владельцев конструкций платы за использование общего имущества. На каких основаниях предприниматели рекламировали свои товары и услуги с такими грубейшими нарушениями закона, изучают органы внутренних дел.

Не остался без представления прокуратуры и руководитель Госинспекции, который дал ответ на обращение заявительницы к депутату Госдумы Александру Терентьеву, "основанный на недостоверной информации управляющей компании, проверка органом государственного жилищного надзора не была проведена".

Все эпизоды находятся на контроле прокуратуры. Александр Терентьев продолжает держать руку на пульсе.