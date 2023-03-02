Достаток должен стать нормой. Новые люди на Алтае покажут, как этого достичь

О том, что Новые люди идут на муниципальные выборы в крае, лидер партии Алексей Нечаев объявил 1 марта. В программе: развитие и поддержка людей дела.

— России нужно стать страной промышленников и предпринимателей — в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать своё дело, — сказал политик.

Алексей Нечаев выделил основные направления региональной политики. Одним из главных принципов станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.

— Наши сторонники и кандидаты — герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель — создать для них новые возможности, — говорит политик.

Фото предоставлено Партией «Новые люди»

Чтобы поднять уровень жизни в регионе, Новые люди предлагают поддержать нашу промышленность, малый и средний бизнес. Например, доступными кредитами, снижением налогов и госзаказом. Тогда в Алтайском крае появятся новые рабочие места, бюджет пополнится, а деньги будут оставаться в регионе и работать на его развитие. В таких условиях молодёжь сможет добиваться успеха на родине, а не мечтать о переезде в Москву.

Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодёжи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодёжному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.