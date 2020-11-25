Достижения предприятия — в развитии технологий.

2020 год для Барнаульского завода АТИ оказался знаковым — предприятие отметило свой 60-летний юбилей. Успехи коллектива, встретившего эту знаменательную дату, свидетельствуют о том, что завод АТИ выбрал верный вектор развития.

Политика предприятия, направленная на техническое переоснащение и открытие новых производственных участков, позволила в течение нескольких лет расширить ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность, внедрить целый ряд технологических новаций.

Ежегодно в цехе АФД осваивается порядка 15 новых видов изделий. В паронитовом цехе в серийное производство запущено более 5 новых видов паронитов, а участок вырубных изделий благодаря современным аппаратам автоматического раскроя перерабатывает более 60 тонн паронита в месяц. В текстильном цехе налажен выпуск 20 видов безасбестовых шнуров и набивок. В цехе БТК ведется разработка накладок барабанного тормоза для автомобилей КамАЗ, требования к которым на сегодняшний день очень высоки. Для подтверждения качества производимых предприятием тормозных колодок для различных видов техники была проведена целая серия испытаний на автомобилях как в России, так и за ее пределами.

Наиболее показательными стали результаты испытаний, которые прошли в 2020 году в независимом европейском испытательном центре в Испании. В итоге получено заключение: тормозные колодки АТИ полностью соответствуют европейским требованиям.

Генеральный директор завода Артем Шамков. Барнаульский завод АТИ.

— Важнейшим решением, связанным с развитием предприятия, стало строительство второй очереди цеха БТК, монтаж прессов. И, конечно, установка и запуск динамометрического испытательного стенда, позволяющего моделировать нагрузку на ось до 30 тонн, — подчеркнул генеральный директор завода Артем Шамков. — Применение данного оборудования позволяет сократить время постановки на производство новых изделий, более оперативно совершенствовать рецептуру и технологию производства.

Летом 2020 года на предприятии подвели итоги участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». При поддержке специалистов Федерального центра компетенций предприятию удалось поднять эффективность изготовления железнодорожных тормозных колодок и пресс-форм. Результатом работы стало повышение производительности труда на 5% на участках пилотного проекта. Благодаря проведению производственного анализа, внедрению бережливых технологий удалось увеличить производительность железнодорожных колодок с 3 до 4 тысяч штук в смену.

У старшего руководителя проекта по Алтайскому краю Федерального центра компетенций Алексея Акулича сложилось хорошее впечатление об инженерно-технических работниках завода, с которыми ему пришлось тесно сотрудничать.

Достижения предприятия — в развитии технологий. Барнаульский завод АТИ.

— У предприятия славная история, идущая с советских времен, и команда инженеров закаленная, с большим опытом и знаниями. Подобного рода проекты для них не в новинку, просто они еще раз посмотрели на процессы с точки зрения их эффективности и достигли поставленных задач. На мой взгляд, завод АТИ находится в десятке лучших предприятий региона, — подчеркнул московский эксперт.

Но, безусловно, самым значимым достижением коллектива стало признание Барнаульского завода АТИ второй год подряд лучшим в химической отрасли промышленности среди промышленных предприятий Алтайского края. Диплом и знамя победителя краевого конкурса заводчанам торжественно вручил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

— Барнаульский завод АТИ каждый год прирастает по объемам выпущенной продукции, увеличивается численность работников. Практически каждый год вводятся один-два новых цеха. Через несколько лет, думаем, обновление произойдет полностью по всему заводу. И это позволит предприятию многие годы оставаться лидером химической отрасли не только в Алтайском крае, но и в стране в целом, — отметил министр.

Достижения предприятия — в развитии технологий. Барнаульский завод АТИ.

— Это действительно знаковая награда для всех нас. Очень ценно, что завод признается победителем в своей номинации второй год подряд — по итогам работы в 2018 и 2019 годах. Лично для меня, как директора, это означает, что завод АТИ выбрал верный вектор развития, что у нас на всех участках, во всех подразделениях работают профессионалы — люди, по-настоящему болеющие за общее дело. А вклад каждого, объединяясь, становится тем результатом, который виден всем, — подчеркнул Артем Шамков.

— Мы видим тенденции развития рынка и стараемся развивать те направления, которые востребованы у наших клиентов. Уже закуплено и готовится к установке оборудование для производст­ва безасбестового паронита. Сейчас ведется подготовка помещений для нового производства, запуск которого намечен на 2021 год. Серьезные перспективы мы связываем с выпуском спирально-навитых прокладок. Компания «Роснефть» провела у нас на заводе технический аудит, подтвердив оснащенность производства, квалификацию персонала, эффективность лаборатории. Для того чтобы обеспечить увеличение объема производства СНП, идет ремонт помещения для данного участка. Там появится возможность расставить оборудование, выстроив в стройную технологическую цепочку. Таким образом мы улучшим технологический процесс, повысим производительность труда. Так что завод, отметив свое 60-летие, не почивает на лаврах, а готов двигаться вперед.

Справка

Генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков удостоен звания «Директор года — 2019. Алтайский край» и серебряного знака «Лидер экономики».

Коллектив Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий в сентябре 2020 г. занесен на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула».