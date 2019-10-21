Доступность газа для людей в Алтайском крае признали одной из самых низких в России

Алтайский край расположился на 66 месте из 73 по уровню доступности природного газа для населения. К такому выводу пришли аналитики ria.ru. За основу бралось отношение заработной платы к цене газа в регионе.

Количество сетевого газа, доступного для жителей на зарплату в Алтайском крае, составило 3434,7 куб.м. Средняя потребительская цена на него во второму полугодии 2019 года — 6,77 рубля за куб.м.

Республика Алтай заняла 61-ую позицию. Там жители могут себе позволить 3614,4 куб. м, при более высоком тарифе (7,7 рубля).

В целом по России на среднюю зарплату можно купить чуть более 6,3 тысяч куб. м газа.

Наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Москве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай вошли в число регионов с самой дорогой электроэнергией. Они заняли 78 и 82 места (из 85) в рейтинге.