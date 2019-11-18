Доведенные до отчаяния дольщики решили выбивать свое жилье массовой голодовкой

Обманутые дольщики различных долгостроев Новосибирска объединились для проведения бессрочной голодовки. Они пообещали голодать до тех пор, пока власти не найдут решения по их проблеме.

Акция протеста стартует 22 ноября. Сначала дольщики проведут митинг в Нарымском сквере, где озвучат к власти свои требования. Затем перейдут непосредственно к голодовке.



Участники для проведения акции снимут квартиру, где именно — пока держат в секрете, сообщает портал НДН-инфо.

Параллельно другие активисты будут выходить на одиночные пикеты возле мэрии Новосибирска и правительства области для привлечения внимания к своей проблеме.

В голодовке примут участие обманутые покупатели квартир в долгостроях на улицах Тульской, Печатников, Связистов, Ивлева и так далее, сообщила представитель Лиги дольщиков Новосибирска.

Где уже проходили акции?

В начале октября дольщики Новомарусино проводили голодовку у здания правительства. Стройка заморожена с 2015 года. За это время один из недостроенных домов сильно обветшал, и, скорее всего, он будет снесен.

Всего в Новомарусино вложились 600 человек. Ранее губернатор региона Андрей Травников поручил министерству строительства области ввести до конца года в эксплуатацию 14 долгостроев. В этом году было завершено строительство проблемного дома на улице Залесского.