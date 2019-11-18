Доведенные до отчаяния дольщики решили выбивать свое жилье массовой голодовкой

Акция протеста стартует 22 ноября. Сначала дольщики проведут митинг в Нарымском сквере, где озвучат к власти свои требования. Затем перейдут непосредственно к голодовке.
Участники для проведения акции снимут квартиру, где именно — пока держат в секрете, сообщает портал НДН-инфо.
Параллельно другие активисты будут выходить на одиночные пикеты возле мэрии Новосибирска и правительства области для привлечения внимания к своей проблеме.
В голодовке примут участие обманутые покупатели квартир в долгостроях на улицах Тульской, Печатников, Связистов, Ивлева и так далее, сообщила представитель Лиги дольщиков Новосибирска.
Где уже проходили акции?
В начале октября дольщики Новомарусино проводили голодовку у здания правительства. Стройка заморожена с 2015 года. За это время один из недостроенных домов сильно обветшал, и, скорее всего, он будет снесен.
Всего в Новомарусино вложились 600 человек. Ранее губернатор региона Андрей Травников поручил министерству строительства области ввести до конца года в эксплуатацию 14 долгостроев. В этом году было завершено строительство проблемного дома на улице Залесского.