Доверчивая пенсионерка из Барнаула отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

65-летняя жительница Барнаула перевела неизвестным 749 тысяч рублей. Звонившие обещали ей выплату крупной компенсации за заказ лечебных препаратов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам пенсионерки, ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Она сообщила, что женщине за заказ лечебных препаратов по приказу суда положена выплата компенсации в размере 450 000 рублей. Также следователь объяснила, что материал по делу она передаст в полицию своей коллеге, которая в скором времени с ней свяжется.

В этот же день женщине позвонила другая мошенница и пояснила, что нужно перевести 9 тысяч рублей, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации.

После перевода денег с пенсионеркой связался неизвестный. На этот раз женщина должна была перевести 135 тысяч рублей для получения выплаты.

Таким образом, в течение нескольких дней потерпевшей периодически звонили неизвестные лица, с каждым звонком требовавшие ещё большую сумму якобы для увеличения выплаты компенсации.

Пенсионерка вносила личные накопления, занимала у знакомых, оформляла кредиты в банках. После очередного звонка женщина поняла, что всё это время её обманывали, и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.