Доверчивая пенсионерка из Барнаула отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

По словам пенсионерки, ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Она сообщила, что женщине за заказ лечебных препаратов по приказу суда положена выплата компенсации в размере 450 000 рублей. Также следователь объяснила, что материал по делу она передаст в полицию своей коллеге, которая в скором времени с ней свяжется.
В этот же день женщине позвонила другая мошенница и пояснила, что нужно перевести 9 тысяч рублей, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации.
После перевода денег с пенсионеркой связался неизвестный. На этот раз женщина должна была перевести 135 тысяч рублей для получения выплаты.
Таким образом, в течение нескольких дней потерпевшей периодически звонили неизвестные лица, с каждым звонком требовавшие ещё большую сумму якобы для увеличения выплаты компенсации.
Пенсионерка вносила личные накопления, занимала у знакомых, оформляла кредиты в банках. После очередного звонка женщина поняла, что всё это время её обманывали, и обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.