Сегодня торговая сеть «Мария-Ра» — это более 1200 магазинов в пяти регионах Сибири. Сеть продолжает расти — новые магазины строиться. За этим ростом стоит большая ежедневная работа многих подразделений и служб компании. Но вклад строительной службы трудно переоценить.

Строительство новых магазинов, реконструкция и обновление уже работающих — без слаженной командной работы нескольких десятков инженеров, проектировщиков, специалистов высокого класса было бы невозможно. Филиалы службы есть во всех регионах присутствия сети. Службой управляет Виктор Васильевич Сотников, управляет вот уже более 20 лет.

Несмотря на свой возраст — сегодня ему исполняется 75 лет — Виктор Васильевич даст фору многим молодым руководителям. Его уважают в коллективе — «Строгий, но справедливый», «Умеет и пожурить и пошутить!», «Скромный, не любит говорить о себе». Так говорят о нем коллеги и подчиненные.

В чем же секрет управленческого долголетия Виктора Сотникова? Мы расспросили Виктора Васильевича о его методах управления коллективом, работе в компании и даже о дружбе длиной в 30 лет.

«В самом начале — все сами делали»

— Виктор Васильевич , расскажите , как вы пришли в компанию «Мария-Ра»?

Виктор Сотников Фото из архива компании

— Когда меня позвал Александр Федорович, у него было 4 магазина.

Я помню — первую неделю с ним каждый день ездил, а со второй недели он сказал: «Ну все, теперь сам». Помню, на второй день работы мы приехали на самый первый РЦ — базу «Мария-Ра» на пр. Космонавтов. Там как раз шли работы — строили эстакаду для разгрузки вагонов. Александр Федорович смотрит и говорит, что есть уклон к стене, вода будет затекать. А подрядчик — нет уклона! И стоит на своем. Я огляделся — вижу, рядом ведро. Пошел, набрал воды — и плеснул на эстакаду. Вода вся побежала в склад. Ничего подрядчику не осталось, как переделать свою конструкцию. Это сейчас у нас целая служба — и строительство, и реконструкция, несколько отделов проектируют торговые помещения, просчитывают. А в самом начале — все сами делали. Помню, как мы с Александром Федоровичем сами двигали оборудование в первых магазинах — подбирали, как лучше, как удобнее для покупателя.

— Как изменялась служба?

— Появлялись новые задачи — вместе с объемами работы рос и коллектив. Вышли в регионы — там появились филиалы. Сейчас у нас в службе трудятся — более 50 человек.

— Отличаются регионы?

— Пожалуй, да. Сложней всего работать нам, строителям, в Новосибирской области — там больше всего препон. Пока сам не «пощупаешь» — не поймешь, в чем особенность. Нужно часто быть на местах, смотреть, разбираться. Раньше нужно вставать. Пока работал в районах — вставал в 4 утра, к 6 утра — уже на ферме. Подходишь к дояркам с вопросом: «Как колхоз живет?». Столько информации интересной узнаешь. А к председателю если приехать — так все отлично у него всегда. На бумаге — всегда все по-другому. Своими глазами нужно видеть, как работа идет.

Еще одна важная задача, которую удалось решить — это создать отряд подрядчиков. У нас ведь не строительная организация — мы обращаемся к подрядчикам. Так вот некоторые с нами работают десятилетиями. На счету таких наших партнеров более 100 магазинов.

«Надо знать , кого похвалить…»

— Что самое сложное в работе?

— Самое сложное — это взаимоотношения с людьми. Как сделать так, чтобы тебе верили, шли за тобой? Если сотрудник чувствует, что его уважают, его поддерживают, ценят его мнение, его работу — тогда он идет вперед, делает больше и лучше, чем даже ты ожидал. Люди разные в коллективе. Нужно знать и сильные и слабые стороны. Знать кого похвалить надо, а кого — поругать. Кто-то критику воспринимает — и принимает. А кого-то покритикуешь, так у него совсем руки опускаются.

Если не контролировать людей, они работать не будут. За небольшим исключением. Просто контролировать нужно по-разному — разбираться нужно в людях. Я считаю, что есть три необходимым кирпичика, без которых не добиться результата: создание условий для работы, требования и контроль.

— Что для вас команда?

— Я часто своему коллективу говорю — команда это как птица с широкими крыльями. А люди — это как опора для крыльев. Если все вместе помощники под крылом — так и полет хороший. А если начинают разбегаться, кто куда — далеко не улететь.

— Как подбираете сотрудников себе в команду?

— Конечно, прежде чем принимать в коллектив, изучаем — где, как работал? Когда приходит новый человек, сразу ставим с кем-то в пару. Одного не бросаем. Шеф-наставник и поможет, и поддержит, и первый даст оценку — сработаемся мы все с новичком или нет. Да, бывало, что у кого-то из ребят не получалось — на грани увольнения были. Здесь, главное, поддержать и помочь, если, конечно, человек сам хочет работать. «Не получается» ведь тоже по-разному: в одном случае от незнания, в другом — от нежелания.

— Каким качеством должен обладать руководитель?

— Уметь слушать. При любой ситуации, какая бы ни была. Нужно выслушать всех. Мои ребята знают, я всегда на планерках, на рабочих группах говорю: «Все дурные мысли — вслух!». Когда мы обсуждаем какую-то идею, проект — у нас нет рангов и сословий. Это ведь не армия. Если руководитель пришел — и давай направо и налево шпаги скрещивать, то никакой команды не будет. Каждый будет думать, как от «укола» себя защитить. Я всегда говорил, особенно, когда работал с офицерами. Сегодня есть звезды на погонах, а завтра — и лампасы и звезды снимешь. Вот тогда и увидишь — кто и как к тебе относится на самом деле. Все рано или поздно спускаются с вершин на нашу землю и начинают жить как все обыкновенные люди. Желательно об этом помнить, особенно, когда куда-то тебя вознесли.

«Так и не научился отдыхать»

— Какой бы вы совет дали молодым коллегам?

— Совмещать отдых и работу. Чтобы отдых был активным — давал новые эмоции, энергию. Чтобы потом с новыми силами браться за работу! Я за всю жизнь отдыхать так и не научился. Мы — люди старой закалки. У нас было принято работать с утра и до вечера. Без выходных.

Я начал работать в 14 лет. Первая моя работа была на сапоговаляльной фабрике в Славгороде. Семья у нас была большая — 5 детей. Вот я окончил 7 классов — пошел в вечернюю школу. А днем — зарабатывал. Потом учился заочно — и работал. Работа всегда была на первом плане. Поэтому, наверное, и хобби каких-то особенных не было ни у кого. Одно было хобби — сделать больше, лучше на работе.

Сейчас молодежь больше внимания себе уделяет. Я по своим внукам это вижу — а у меня их семеро. Но с другой стороны, ребята сейчас приходят более «подкованные» технически, более грамотные. У нас в компании — работа для целеустремленных. И таких приходит немало.

— Но если все-таки удается выкроить день-другой — чем заняты?

— Я люблю охоту. Чтобы побыть подольше на природе, подышать воздухом лесным, походить по полю пешком. Не на машине. Когда есть такая возможность, приезжаю в «свой» Угловский район. Там друзья — та команда, с которой когда-то работал. Знаем друг друга больше 30 лет. Это, пожалуй, уже больше, чем дружба.

«Горжусь ударными стройками»

— Помните какой-то случай , который вам запомнился как сложный или значимый в работе?

— Планировали открываться в Барабинске. В планах было построить здание неподалеку от железнодорожного вокзала. И администрация к нам обратилась с просьбой поставить хотя бы каркас здания ко Дню железнодорожника. А мы в этот праздник — ленту разрезали. За полтора месяца построили. Еще одна «ударная» стройка была в Тальменке — когда сдали и открылись как раз ко Дню села. В Полысаево сдали двухэтажное здание ко Дню шахтера.

— Чем гордитесь?

— Горжусь теми годами, когда удавалось за год выполнить поставленный план. Например, построить 140 новых магазинов.

— Какая книга на вас повлияла больше других?

— «Как закалялась сталь» Н. Островского. Огромное впечатление на меня произвела эта история — о том, как люди самоотверженно боролись и стремились вперед, преодолевая тяжелейшие обстоятельства — и самое главное — самих себя.

Несмотря на возраст Виктор Васильевич остаётся бодрым интересным человеком, авторитетным руководителем и профессионалом, у которого учатся премудростям управления большим коллективом молодые специалисты. Он полон планов и не собирается, как многие пенсионеры, лежать на диване и смотреть телевизор. Вместе со своей командой Виктор Сотников готов покорять новые вершины и в Горном Алтае, и в жизни своей службы. Приходить, как все, на работу, чтобы строить новые современные магазины под брендом «Мария-Ра», которому он посвятил треть своего трудового пути.

Биографическая справка