Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 мая 14°C

Гроза и до +28: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В некоторых районах Алтайского края на выходных, 25 и 26 мая, возможны дожди. Воздух прогреется до +28 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 25 мая:

ночью:

  • +8…+13 градусов, местами в предгорьях +2…+7 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • +23…+28 градусов,
  • в западных районах местами небольшой дождь, гроза,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 26 мая:

ночью:

  • +8…+13 градусов, местами в северных районах до +3 градусов,
  • на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град,
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

днем:

  • +13…+18 градусов, в юго-восточных районах до +24 градусов,
  • на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град,
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с

Погода в Барнауле в субботу, 25 мая:

ночью:

  • +8…+10 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с

днем:

  • +23…+25 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 26 мая:

ночью:

  • +10…+12 градусов,
  • небольшой дождь, возможна гроза,
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.

днем:

  • +15…+17 градусов,
  • в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость