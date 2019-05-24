Гроза и до +28: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 25 мая:
ночью:
- +8…+13 градусов, местами в предгорьях +2…+7 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- +23…+28 градусов,
- в западных районах местами небольшой дождь, гроза,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 26 мая:
ночью:
- +8…+13 градусов, местами в северных районах до +3 градусов,
- на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град,
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
днем:
- +13…+18 градусов, в юго-восточных районах до +24 градусов,
- на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град,
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с
Погода в Барнауле в субботу, 25 мая:
ночью:
- +8…+10 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с
днем:
- +23…+25 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье, 26 мая:
ночью:
- +10…+12 градусов,
- небольшой дождь, возможна гроза,
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.
днем:
- +15…+17 градусов,
- в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.